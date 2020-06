Quảng cáo Đọc tiếp

(NHK) - Hồng Kông: G7 sẽ đứng ra khuyến cáo Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc "nhất quốc lưỡng trị". Nguồn tin ngoại giao Nhật và Pháp xác nhận G7 sẽ ra thông cáo chung về tình hình Hông Kông. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư 10/06/2020, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Jean-Yves LeDrian đã thảo luận về quyết định của Bắc Kinh đưa vào luật Trung Quốc, đạo luật về an ninh ở Hồng Kông để đàn áp đối lập. Sau cuộc hội đàm này, hai ngoại trưởng chia sẻ mối quan ngại và khẳng định sẽ cùng khối G7 ra thông cáo chung kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quy chế "một quốc gia hai chế độ" cho Hồng Kông. Trong nhóm G7, Nhật Bản nỗ lực vận động những thành viên trong đó có Pháp còn thận trọng không muốn làm phật lòng Bắc Kinh.

(Asia News) – 43% doanh nghiệp châu Âu tố cáo bị chính quyền Trung Quốc đe dọa. Theo một thăm dò dư luận mới đây, được mạng Asia News hôm qua 10/06/2020 trích dẫn, các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Trung Quốc cho rằng kinh tế Trung Quốc đang ngày càng bị chính trị hóa, và phụ thuộc nặng nề vào chính quyền. Nhiều doanh nghiệp được yêu cầu tránh bình luận về các vấn đề khác, ngoài vấn đề kinh doanh, hoặc phải nói rõ trên trang mạng của doanh nghiệp, hoặc các tài liệu của công ty, là Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương là lãnh thổ của Trung Quốc.

(AFP) – Virus corona xuất hiện từ tháng 8/2019 tại Trung Quốc: Bắc Kinh lên án chiến dịch bóp méo thông tin của Mỹ. Hôm nay, 11/06/2020, Trung Quốc phản đối thông tin, do một nghiên cứu của Mỹ, về việc Covid-19 xuất hiện tại nước này, ngay từ tháng 8 năm ngoái. Tức sớm hơn nhiều tháng so với thông tin cộng đồng quốc tế công nhận cho đến nay. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, khẳng định, thông tin do một số nhà khoa học ở đại học Boston và Havard, đưa ra là « một bằng chứng mới » cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục chính sách loan truyền tin tức bịa đặt để bôi nhọ Trung Quốc.

(AFP) - Giai đoạn tiếp theo ra khỏi phong tỏa tại Pháp: Tổng thống Macron sẽ phát biểu vào Chủ Nhật 14/06. Điện Elysée hôm qua 10/06/2020, thông báo tổng thống sẽ có bài phát biểu long trọng vào Chủ Nhật lúc 20 giờ. Người đứng đầu nước Pháp quyết định đẩy sớm lịch trình dự kiến, trong bối cảnh dịch Covid-19 được coi là đã nằm trong vòng kiểm soát và chính phủ đứng trước áp lực nhanh chóng chấm dứt phong tỏa. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire hôm nay bày tỏ hy vọng « đời sống kinh tế sẽ trở lại bình thường ngay trong mùa hè này ». Chính phủ lo ngại trong những tháng tới sẽ có thêm 800.000 chỗ làm bị mất.

(Yonhap) – Hàn Quốc: Covid-19 giảm tốc. Hôm nay 11/06/2020, tại Hàn Quốc, có thêm 45 ca nhiễm virus corona mới, cho thấy số lượng ca nhiễm mới có chiều hướng giảm nhẹ, nhưng vùng thủ đô Seoul vẫn rất cảnh giác, trước nguy cơ xuất hiện đợt lây nhiễm mới xuất phát từ các ổ dịch trong cộng đồng.

(RFI) - Đức: Chỉ tiêu vô địch thế giới về năng lượng sạch. Kế hoạch sử dụng Hydrogen đuơc bộ trưởng Kinh Tế Peter Almaier công bố ngày hôm qua 09/06/2020. Với 9 tỷ euro công quỹ đầu tư vào nghiên cứu, mục đích trước mắt của Berlin là đạt được chỉ tiêu chống hiệu ứng nhà kính. Nhưng quan trọng hơn cả là chiến lược xây dựng một nền công nghiệp sạch, dựa trên Hydrogen, năng lượng gió và mặt trời, để đạt ngôi quán quân thế giới trong cuộc đua bảo vệ sinh thái và chuyển đổi kinh tế.

(AFP) - Cuba: từng bước mở cửa lại các hoạt động du lịch. La Habana ngày 10/06/2020 thông báo đã làm chủ được tình hình dịch Covid-19 nên các sinh hoạt mua bán, giao thông và nhất là du lịch được từng bước trở lại bình thường. Hòn đảo với 11,2 triệu dân này ghi nhận 2.211 ca nhiễm virus corona trong đó có 83 trường hợp tử vong. Ngành du lịch năm 2018 cho phép Cuba thu về 3,3 tỷ đô la.

(AFP) - Tổng thống Trump trở lại với chiến dịch vận động tranh cử. Ngày 10/06/2020 Donald Trump thông báo lịch vận động tại bốn bang Oklahoma, Florida, Arizona và North Carolina. Chặng dừng đầu tiên sẽ là thành phố Tulsa, bang Oklahoma được dự trù vào ngày 19/06/2020. Ngày 19 tháng Sáu là ngày nước Mỹ kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ. Tuy nhiên Tulsa là nơi mà vào năm 1921, trong ròng rã 2 ngày liên tiếp, cộng đồng người Mỹ da đen ở khu phố Greenhood đã bị người da trắng tàn sát.

