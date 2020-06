Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Luật an ninh mới : Hồng Kông bác bỏ chỉ trích của Luân Đôn. Chính quyền Hồng Kông ngày 12/06/2020 cho rằng báo cáo của Luân Đôn về đạo luật an ninh mới là « không chính xác và bị bóp méo ». Báo cáo quý của chính phủ Anh cho rằng luật an ninh mới của Bắc Kinh đã vi phạm các cam kết quốc tế và nguyên tắc « Một quốc gia, hai chế độ » mà Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa năm 1997.

(AFP) – Căng thẳng biên giới Ấn-Trung, Bắc Kinh tuyên bố đạt được « một đồng thuận tích cực ». Ngày 10/06/2020, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, cho biết vấn đề biên giới gần đây đã đạt được nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả qua đường ngoại giao và quân sự. Hai bên đã áp dụng những biện pháp phù hợp để giảm căng thẳng tình hình ở biên giới. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin và phóng viên Ấn Độ, dường như New Delhi đã phải nhượng cho Trung Quốc những vùng do quân đội nước này chiếm đóng từ vài tuần qua, trong đó có một số vùng ở phía bức hồ Pangong Tso và một phần thung lũng sông Galwan có vị trí chiến lược quan trọng.

(AFP) – Phi cơ quân sự Mỹ bay vào không phận Đài Loan, Bắc Kinh giận dữ. Trung Quốc vào hôm qua 11/06/2020 đã phản ứng rất giận dữ sau vụ một máy bay vận tải quân sự của Mỹ bay qua không phận Đài Loan ngày 09/06. Bắc Kinh đã xem đấy là một hành động “phi pháp” và là một hành vi “khiêu khích nghiêm trọng”. Theo bộ Quốc Phòng Đài Loan, vận tải cơ C-40A của Hải Quân Mỹ đã được phép của Đài Bắc trước khi bay vào không phận Đài Loan, và không hạ cánh xuống bất kỳ sân bay nào trên đảo.

(RFI) – Trung Quốc loại bỏ vảy tê tê ra khỏi danh mục nguyên liệu thuốc đông y năm 2020. Theo báo chí Trung Quốc, quyết định này nhằm bảo vệ loài động vật vốn nằm trong nhóm có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần phải ưu tiên bảo vệ. Từ năm 2007, Bắc Kinh đã ra lệnh cấm săn bắt tê tê, qua năm 2018 là cấm nhập khẩu, nhưng việc buôn lậu loài vật này vẫn tiếp diễn.

(AFP) – Mỹ sẽ tiếp tục rút thêm quân khỏi Irak. Thông báo chung ngày 11/06/2020 của chính phủ Irak và Mỹ cho biết Mỹ sẽ giảm hiện diện quân sự tại Irak trong những tháng tới vì đã đạt được « những tiến bộ tích cực » trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Washington sẽ « thảo luận với chính phủ Irak về quy chế của lực lượng còn lại ».

(AFP) – Libya phát hiện 8 hố chôn người tập thể ở Tarhouna, cách đông bắc thủ đô Tripoli 65 km. Khu vực này vừa được lực lượng thân chính phủ chiếm lại. Ngày 11/06/2020, phái đoàn của Liên Hiệp Quốc tại Libya lên án một hành động « kinh hoàng » và kêu gọi mở « điều tra hiệu quả và minh bạch ». Cùng ngày, bộ Tư Pháp của chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) ở Tripoli, được cộng đồng quốc tế công nhận, thông báo lập ủy ban điều tra, kêu gọi « bảo vệ những hố chôn tập thể, nhận dạng nạn nhân, điều tra nguyên nhân tử vong và trao lại hài cốt » cho gia đình nạn nhân.

(AFP) – Formula One hủy vòng thi đấu ở Azerbaidjan, Singapore và Nhật Bản. Trong thông báo ngày 12/06/2020, ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 nêu lý do là dịch Covid-19. Formula One, theo dự kiến diễn ra ở Singapore vào ngày 20/09 và ở Nhật Bản vào ngày 11/10. Trước khi quyết định hủy, vòng đua ở Azerbaidjan đã bị hoãn.

