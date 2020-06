MỸ - BẠO LỰC - KỲ THỊ

Mỹ: Vụ một người da đen bị bắn chết ở Atlanta làm gia tăng biểu tình chống phân biệt chủng tộc

Biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và phản đối vụ cảnh sát bắn chết công dân da đen Rayshard Brooks, Atlanta, Georgia, Mỹ, ngày 13/06/2020 REUTERS - ELIJAH NOUVELAGE

Minh Anh

Ba tuần sau cái chết của George Floyd, một công dân người Mỹ gốc châu Phi do bạo lực của cảnh sát, nước Mỹ lại có thêm một nạn nhân mới, lần này là tại Atlanta. Hình ảnh video do viện công tố công bố ngày Chủ Nhật 14/06/2020 khẳng định nạn nhân tử vong do bạo hành cảnh sát.