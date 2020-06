Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Mỹ - Trung chuẩn bị họp cấp cao sau nhiều tháng căng thẳng. Nhật báo Hồng Kông, South China Morning Post ngày 15/06/2020, nêu rõ ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo sẽ gặp ông Dương Khiết Trì, một lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Quốc chuyên trách đối ngoại. Cuộc gặp diễn ra vào thứ Tư 17/6, tại Hawai. Bộ Ngoại Giao Mỹ không bình luận gì về những thông tin này.

(AFP) – Ấn Độ - Trung Quốc : Nổ súng ở biên giới, ba binh sĩ Ấn thiệt mạng. Vụ va chạm diễn ra ngày hôm qua. Bắc Kinh, hôm nay, 16/06/2020, đổ lỗi New Dehli gây ra sự cố, khẳng định binh sĩ Ấn hai lần xâm phạm vùng biên giới có tranh chấp và tấn công lính Trung Quốc. New Dehli trước đó khẳng định va chạm xảy ra ở vùng đồi núi Ladakh, khiến hai bên đều thiệt hại nhân mạng. Tuy nhiên, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói không hay biết gì về số nạn nhân Trung Quốc.

(RFI) – Nga: Từ nhiệm tập thể tại một nhật báo lớn. Năm chủ bút đã quyết định rời nhật báo kinh tế lớn của Nga là tờ « Vedomosti ». Những người này phản đối việc bổ nhiệm một chủ bút khác bị cáo buộc là thân cận với điện Kremlin.

(Reuters) – Hoa Kỳ tố cáo Maduro tìm cách tác động đến các cuộc bầu cử sắp tới. Theo chính phủ Mỹ ngày 15/06/2020, ủy ban bầu cử mới do tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro lập ra để giám sát bầu cử Quốc Hội là « bất hợp pháp ». Tòa Án Tối Cao Venezuela đã bổ nhiệm nhiều thành viên mới trong ủy ban này hồi tuần trước. Lãnh đạo phe đối lập, Juan Guaido, lên án mưu toan gây ảnh hưởng đối với cuộc bỏ phiếu và tuyên bố không công nhận ủy ban bầu cử này.

(AFP) – Covid-19: 350 triệu người có rủi ro cao trên thế giới. Nghiên cứu do trường Y Khoa Dịch Tễ và Bệnh Nhiệt Đới của Luân Đôn thực hiện tại 188 quốc gia và được công bố trên tạp chí The Lancet Global Health, ngày 16/06/2020. Nghiên cứu cho biết thêm là khoảng 1,7 tỷ người, tức chiếm 22% dân số thế giới đều mang ít nhất một yếu tố rủi ro có nguy cơ nhiễm Covid-19 ở dang nặng. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo những người có rủi ro mắc bệnh cao, đòi hỏi phải nhập viện khi bị nhiễm virus corona, nên có những cách tiếp xúc giữ khoảng cách an toàn phù hợp hoặc là những đối tượng ưu tiên trong các chiến dịch tiêm ngừa tương lai.

(AFP) – Trí thông minh nhân tạo : OCDE khởi động một chương trình đối tác toàn cầu. Đây là sáng kiến của 15 nước thành viên sáng lập Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE) đưa ra ngày 15/06/2020, nhằm « khuyến khích sử dụng có trách nhiệm trí thông minh nhân tạo, tôn trọng nhân quyền và các giá trị dân chủ ».

(AFP) – Mỹ hoãn ngày lễ trao giải Oscar. Theo thông báo của Viện Nghệ Thuật và Khoa Học Điện Ảnh Mỹ ngày 15/06/2020 lễ trao giải Oscar lần thứ 93 sẽ diễn ra vào ngày 25/04/2021. Do dịch bệnh, nhiều bộ phim được đầu tư lớn, phim nghệ thuật, phim phê bình đều bị dời ngày ra mắt công chúng. Hạn cuối để tham gia bình chọn giải Oscar được kéo dài thêm từ 31/12/2020 đến ngày 28/02/2021

