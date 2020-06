Quảng cáo Đọc tiếp

AFP) - Sau bốn ngày bạo động liên tiếp, thành phố Dijon thủ phủ vùng Bourgogne miền đông nước Pháp yên bình. Bạo động bùng lên sau vụ một thiếu niên người Tchetchenia bị hành hung hôm 10/06/2020. Cộng đồng đồng người Tchechenia kêu gọi « báo thù », tấn công vào thường dân chủ yếu là người gốc Bắc Phi ở nhiều khu vực khác nhau tại một hành phố yên bình như Dijon. Bộ Nội Vụ Pháp đã điều nhân viên đến tăng viện.

(AFP) - Cảnh sát Pháp tiếp tục biểu tình. Tối 16/06/2020 hàng trăm cảnh sát Pháp tiếp tục xuống đường phản đối những cáo buộc kỳ thị và bạo hành. Sau các cuộc tập hợp ở Khải Hoàn Môn, Quảng trường Trocadéro và khu la Defense, hôm qua khoảng 200 cảnh sát Pháp tập hợp trước sân vận động Stade de France ngoại ô Paris, hay thành phố cảng Marseille ở miền nam đòi chính phủ rút lại kế hoạch cấm cảnh sát sử dụng phương pháp gọi là ghì cổ khi câu lưu người biểu tình. Đây là dư âm từ các phong trào lên án bạo lực cảnh sát Pháp liên tục diễn ra trong những ngày cuối tuần qua.

(Reuters) - Covid-19 : Úc có thể đóng cửa biên giới đến 2021. Hôm nay, 17/06/2020, bộ trưởng Thương Mại Simon Birmingham thông báo là nước Úc sẽ không thể mở cửa biên giới cho hành khách quốc tế trước năm tới, nhưng có thể nới lỏng các điều kiện nhập cảnh đối với sinh viên và những người đến Úc trong một thời gian dài. Nước Úc đã khống chế được dịch Covid-19 và cho rằng thành công này chính là nhờ đóng cửa biên giới và các biện pháp nghiêm ngặt về giản cách xã hội.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân ở Irak. Hôm nay, 17/06/2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng đặc nhiệm ở miền bắc Irak trong khuôn khổ chiến dịch tấn công vào phiến quân Kurdistan. Chiến dịch này có nguy cơ gây căng thẳng giữa Ankara và Bagdad. Hôm qua, chính phủ Irak đã triệu mời đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Bagdad để phản đối việc không quân Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích vào các vị trí của lực lượng Đảng Những người lao động Kurdistan trên lãnh thổ Irak trong tuần này.

(AFP) - Covid-19 : Thị trường xe hơi châu Âu vẫn sụt giảm mạnh. Theo các dữ liệu do Hiệp hội các nhà chế tạo xe hơi châu Âu (ACEA) công bố hôm nay, 17/06/2020, do tác động của dịch Covid-19, trong tháng 5 vừa qua, số xe hơi bán ra ở các nước Liên Hiệp Châu Âu đã sụt giảm 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng Tư vừa qua, mức sụt giảm này đã lên đến 76,3%.

(AFP) - Covid-19 : Cá hồi Na Uy « vô can ». Hôm nay, 17/06/2020, bộ trưởng Ngư Nghiệp Na Uy khẳng định cá hồi của nước này không phải là nguồn gốc của việc tái bùng phát dịch Covid-19 tại Bắc Kinh, nơi mà không còn ai dám mua về loại cá này. Hôm qua, các quan chức Na Uy và Trung Quốc đã gặp nhau và đã kết luận rằng cá hồi Na Uy rất có thể là không phải là nguồn gốc của virus được phát hiện tại chợ bán sỉ nông sản Tân Phát Địa (Xinfadi) ở Bắc Kinh.

(AFP) - Virus corona : Thuốc kháng viêm Dexaméthasone gây hy vọng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua 16/06/2020 lên tiếng hoan nghênh « một sự đột phá khoa học » sau khi các nhà nghiên cứu Anh loan báo thuốc kháng viêm Dexaméthasone làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong đối với các bệnh nhân Covid-19 nặng. Hợp chất steroid có giá thành rẻ này làm giảm đến 1/3 số trường hợp tử vong đối với những người bệnh phải thở máy.

(Ouest-France) - Virus corona : New Zealand huy động quân đội canh giữ biên giới. Nữ thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay 17/06/2020 giao cho quân đội nhiệm vụ giám sát biên giới, do dịch bệnh Covid-19 tái phát sau 24 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới vì không tuân thủ các biện pháp cách ly. Bà tuyên bố : « Tôi tin rằng chúng ta cần sự nghiêm ngặt, lòng tin và kỷ luật như quân đội ».

(AFP) - Mỹ tăng cường trừng phạt Syria với luật César. Đạo luật César bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 17/06/2020 mở rộng việc trừng phạt chế độ Syria, qua việc đóng băng viện trợ tái thiết. Luật còn trừng phạt cả các định chế nước ngoài hợp tác với chính quyền Assad, và lần đầu tiên các công ty Nga hay Iran hiện diện tại Syria trở thành đích nhắm.

(AFP) - Donald Trump muốn ngăn chận cuốn sách của John Bolton. Cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ mang tựa đề « The Room Where It Happened, A White House Memoir » dự kiến ra mắt ngày 23/06, nhưng hôm qua 16/06/2020 chính quyền Donald Trump đã kiện lên tư pháp liên bang để ngăn trở cuốn sách chỉ trích tổng thống Mỹ dữ dội. Theo đơn kiện, ông John Bolton đã không đưa duyệt trước bản thảo, và cuốn hồi ký này « rõ ràng đã vi phạm các thỏa thuận mà Bolton đã ký, là điều kiện để ông được tuyển dụng và tiếp cận những thông tin tuyệt mật ». Phía nhà xuất bản nêu ra quyền tự do ngôn luận của tác giả.

