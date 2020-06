LHCÂ và ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung về Hồng Kông, Bắc Kinh phản đối

Ngoại trưởng các nước trong nhóm G7 cùng với đại diện cấp cao Liên Hiệp Châu Âu đặc trách đối ngoại vào hôm qua 17/06 đã công bố một bản tuyên bố chung, kêu gọi Trung Quốc xem xét lại luật an ninh quốc gia sẽ áp đặt trên Hồng Kông.

Tập hợp 7 cường quốc phát triển bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản, nhóm G7 và Liên Hiệp Châu Âu đồng thời bày tỏ mối “quan ngại sâu sắc” về nguy cơ luật về an ninh Hồng Kông sẽ đe dọa các quyền và sự tự do của đặc khu Hồng Kông được nguyên tắc “một quốc gia hai chế độ” bảo đảm.

Trung Quốc đã lập tức phản đối bản tuyên bố chung của ngoại trưởng G7 và Liên Hiệp Châu Âu.

Theo bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nhân cuộc tiếp xúc với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hawaii vào hôm nay, ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản phụ trách lãnh vực đối ngoại, đã “kiên quyết phản đối” việc Mỹ và G7 xen vào vấn đề Hồng Kông.

Tháng Năm vừa qua, Quốc Hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về việc xây dựng luật an ninh quốc gia sẽ áp dụng cho Hồng Kông, trong đó có việc cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh, tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở tại Hồng Kông.

Hãng tin Pháp AFP trích dẫn Tân Hoa Xã cho biết là dự luật chi tiết về an ninh quốc gia tại Hồng Kông được Ủy Ban Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thảo luận kể từ hôm nay, trong một khóa họp dự trù kéo dài cho đến thứ Bẩy 20/05.

