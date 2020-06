Mỹ-Trung : Donald Trump cầu viện Bắc Kinh giúp tái đắc cử tổng thống ?

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, John Bolton( tháng 4/2018 – tháng 9/2019), tố cáo tổng thống Trump đã yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ để tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ vào tháng 11/2020. Đây là một trong những tiết lộ được trích từ cuốn sách ông Bolton sắp cho ra mắt công chúng vào tuần tới.

Phủ tổng thống Mỹ đã tìm cách ngăn cản việc cho phổ biến cuốn hồi ký của John Bolton tuy nhiên báo chí Hoa Kỳ ngày 17/06/2020 trích dẫn một số đoạn trong cuốn The Room Where It Happened, A White House Memoir – tạm dịch là Căn Phòng nơi chuyện đó xảy ra- Hồi Ký Nhà Trắng. Trong cuốn sách sắp được công bố, nguyên cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng khẳng định "tổng thống Trump đã bán dân Mỹ để bảo đảm tương lai chính trị" của ông.

Thông tín viên Anne Corpet từ Washington cho biết thêm :

"Một thái độ về mặt cơ bản không thể chấp nhận được đã làm sứt mẻ trực tiếp tính chính đáng của quyền lực tổng thống". John Bolton bình luận như trên về lối hành xử của Donald Trump trên sân khấu quốc tế. Nguyên cố vấn an ninh quốc gia kể lại hồi tháng 6/2019, tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh với lãnh đạo Trung Quốc về tầm mức quan trọng của giới nông gia và việc Trung Quốc nhập khẩu thêm nông phẩm Mỹ đối với kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Ông Trump "đã yêu cầu Tập Cận Bình làm một điều gì đó để Trump tái đắc cử", John Bolton viết.

Cựu cố vấn Nhà Trắng ngoài ra còn cho biết tổng thống Mỹ đã khuyến khích chủ tịch Trung Quốc tiếp tục xây các trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ. Ông Bolton quả quyết : "Trump xem đấy là việc tốt nhất cần làm". Như thể để bác bỏ cáo buộc của nguyên cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ trên hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ, tổng thống Mỹ ngay hôm qua, Thứ Tư đã ban hành đạo luật vừa được thông qua các nay vài ngày. Văn bản nói trên nhằm trừng phạt Trung Quốc trong cách đối xử với cộng đồng thiểu số này."

