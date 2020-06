Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Trung Quốc sẽ lập một « cơ quan an ninh » ở Hồng Kông. Tân Hoa Xã ngày 20/06/2020 thông báo một « cơ quan an ninh quốc gia » sẽ được thành lập tại Hồng Kông, theo dự luật đã được Quốc Hội Trung Quốc thông qua. Theo văn bản được Thường vụ Quốc Hội soạn thảo và Tân Hoa Xã công bố hôm nay, đứng đầu cơ quan này do trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, bị đối lập tố cáo là con rối của Bắc Kinh.

( AFP ) - Pháp : Ngày thứ Bảy căng thẳng với nhiều cuộc biểu tình. Biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát tiếp diễn tại nhiều thành phố Pháp hôm nay 20/06/2020, bên cạnh những cuộc xuống đường vì các mục đích khác. Cuộc biểu tình đòi hợp thức hóa những người không giấy tờ diễn ra chiều nay tại Paris, song song với một cuộc xuống đường tưởng niệm Lamine Dieng, một thanh niên gốc Sénégal chết sau khi bị câu lưu ở Paris năm 2007.

( AFP ) - Liên Hiệp Quốc và Châu Âu lên án nạn kỳ thị. Ngày 19/06/2020, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Nghị Viện Châu Âu trong một nghị quyết tối thứ Sáu 19/06 đã lặp lại khẩu hiệu « Black Lives Matter » của phong trào xuất phát từ Hoa Kỳ. Nghị quyết « lên án mạnh mẽ cái chết thảm khốc của George Floyd tại Mỹ cũng như các vụ sát nhân tương tự trên thế giới », đồng thời tuyên bố việc buôn bán nô lệ là « tội ác chống nhân loại ».

( AFP ) - Bỉ được kêu gọi xin lỗi về quá khứ thực dân. Tại Bỉ, ngày 20/06/2020, thị trưởng người da đen đầu tiên của nước này cho rằng Bỉ phải « xin lỗi » về quá khứ thực dân. Ông Pierre Kompany kêu gọi « phải nói lên sự thật » về thời kỳ Bỉ chiếm đóng Congo, nhân sắp đến ngày kỷ niệm 60 năm Congo độc lập (30/06/1960). Thị trưởng 72 tuổi gốc Congo được nhiều người biết đến còn bởi vì ông là bố của Vincent Kompany, hậu vệ nổi tiếng của « Những con quỷ đỏ ».

(Mediapart & La Croix) – Belarus câu lưu phóng viên. Khoảng 12 người đã bị câu lưu tối 19/06/2020 khi biểu tình tại Minsk, trong đó có một số nhà báo. Gần hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Belarus, chế độ Loukachenko gia tăng trấn áp báo chí và đối lập trong bối cảnh bị chỉ trích vì tình hình kinh tế và khủng hoảng virus corona. Hồi tháng Ba, một cây bút xã luận cũng đã bị bắt và có nguy cơ lãnh án đến 10 năm tù.

(AFP) – Covid-19 : Hải quân Mỹ xác nhận cách chức chỉ huy tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt. Thông báo được đưa ra ngày hôm qua 19/06/2020. Vị chỉ huy Brett Crossier đã bị tạm đình chỉ chức vụ vì bị chỉ trích về cách quản lý dịch bệnh Covid-19 trên tàu. Tuy nhiên, Brett Crossier không bị sa thải khỏi lực lượng Hải Quân Mỹ. Ông sẽ được giao một nhiệm vụ khác, nhưng trong tương lai sẽ không được chỉ huy tàu.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng. Thông báo được thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra ngày 19/06/2020. Biện pháp trừng phạt của Liên Âu là nhắm vào vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina và có xung đột ở miền đông nước này. Các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga được triển hạn trong bối cảnh quan hệ Nga – Đức căng thẳng sau khi tư pháp Đức tố cáo chính quyền Matxcơva ra lệnh giết một nhà đối lập người Gruzia trong một công viên ở trung tâm Berlin. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

(AFP) – Kem đánh răng của Colgate ở châu Á thể hiện sự kỳ thị sắc tộc ? Tập đoàn Mỹ Colgate-Palmolive sẽ xem xét xem các sản phẩm kem đánh răng Darlie bán ở nhiều nước châu Á có thể hiện sự kỳ thị sắc tộc không. Tên gọi sản phẩm Darlie có nghĩa là « kem đánh răng của người da đen » trong tiếng Hoa. Tập đoàn Colgate-Palmolive cho biết Darlie là một nhãn hiệu của Trung Quốc dưới sự quản lý của tập đoàn và đối tác Hawley và Hazel, có trụ sở tại Hồng Kông.

( Reuters ) – Apple lại đóng các cửa hàng ở Mỹ. Tập đoàn Apple ngày 19/06/2020 thông báo sẽ tạm đóng khoảng 12 cửa tiệm tại nhiều tiểu bang khác nhau, do lại xuất hiện nhiều ca nhiễm virus corona. Sau thông báo này, cổ phiếu Apple bị sụt 0,5% tại thị trường Wall Street. Hiện nay tại Hoa Kỳ đã có trên 2,2 triệu người bị nhiễm virus, và ít nhất 118.396 trường hợp tử vong vì Covid-19.

( RFI ) – Giải Cành cọ vàng được duy trì tại Liên hoan Cannes 2020. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ban tổ chức Liên hoan điện ảnh Cannes ngày 19/06/2020 thông báo sẽ chọn trao giải Cành cọ vàng cho phim ngắn trong cuộc tranh tài vào mùa thu tới. Có 11 phim ngắn được chọn vào chung kết trong số 3.810 phim của 137 nước, trong đó có một phim của Mông Cổ.

