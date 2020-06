Lần thứ ba trong tuần, yêu cầu của TT Trump bị tư pháp Mỹ bác bỏ

(Ảnh minh họa) – Cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (T) được dự kiến ra mắt vào thứ Ba 23/06/2020 với nhiều tiết lộ có thể gây bùng nổ công luận.

Tuần này là tuần thất bại của tổng thống Mỹ Donald Trump trước giới tư pháp. Sau khi quyết định về hai hồ sơ khác nhau của ông Trump bị Tòa Tối Cao lần lượt ra phán quyết bác bỏ, hôm qua 20/06/2020 lại đến lượt một thẩm phán liên bang bác bỏ quyết định của chính quyền Trump về việc chặn xuất bản cuốn sách của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng.

Ông Bolton như vậy có quyền cho ra mắt sách vào tuần tới như dự kiến. Cuốn sách này hứa hẹn sẽ có nhiều tiết lộ gây bùng nổ công luận.

Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki cho biết thêm chi tiết :

« Rõ ràng đây không phải một tuần tốt đẹp của tổng thống Donald Trump với các cơ quan tư pháp.

Về mặt chính thức, đối với Nhà Trắng, đây là việc ngăn chặn sự tiết lộ các thông tin liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng lý lẽ này đã không thuyết phục được thẩm phán liên bang Royce Lamberth, người vừa bật đèn xanh cho việc ra mắt cuốn sách của John Bolton dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba tuần tới.

Tuy nhiên, vị thẩm phán này vẫn cho rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump đã không tôn trọng thủ tục an ninh trong việc xuất bản kiểu hồi ký có thể chứa các chi tiết được xếp vào loại bí mật quốc phòng. Thẩm phán Royce Lamberth cho biết "Hàng ngàn, hàng chục ngàn bản đã nằm ở các nhà sách, đã quá muộn" và cảnh báo John Bolton rằng ông có thể sẽ phải từ bỏ 2 triệu đô la do nhà xuất bản ứng trước.

Quyết định của thẩm phán Lambert tất nhiên có nguy cơ làm mất lòng ông Donald Trump. Còn tổng thống, mặc dù yêu cầu của ông bị bác bỏ, nhưng ông Trump vẫn coi đó là một chiến thắng. Trên Twitter, tổng thống Trump nhận định ý kiến ​​của thẩm phán là John Bolton không tuân thủ quy định như vậy đã xác nhận quan điểm của ông. Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter : "John Bolton đã vi phạm luật".

Cuốn sách cua John Bolton đặc biệt mô tả hình ảnh của một vị tổng thống bất tài. Trong các trích đoạn được xuất bản trong tuần qua, ông mô tả sự quản lý ngoại giao hỗn loạn và nhất là Bolton tố cáo ông Donald Trump sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đảm bảo tái đắc cử vào tháng 11/2020, kể cả yêu cầu Trung Quốc trợ giúp ».

