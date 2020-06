Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Va chạm Trung - Ấn trên dãy Himalaya, Trung Quốc thiệt 40 binh sĩ ? Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV News24 ngày 20/06/2020, ông Vijay Kumar, bộ trưởng Giao Thông Ấn Độ cho rằng « nếu như Ấn Độ bị mất 20 binh sĩ, thì phía Trung Quốc tổn thất ít nhất gấp đôi ». Sau vụ va chạm tại vùng biên giới trên dãy Himalaya mà Ấn Độ và Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ, Bắc Kinh cho đến hôm nay không cho biết số thiệt hại nhân mạng. Bộ Quốc Phòng Ấn Độ cũng không bình luận gì về phát biểu trên của ông Kumar.

(AFP) – Covid-19 : Bắc Kinh cho biết có 22 ca nhiễm mới. Bắc Kinh còn cho biết thêm là đang tiến hành xét nghiệm hơn hai triệu người nhằm kềm hãm một ổ dịch lây lan mới tại thủ đô. Theo chính quyền thành phố Bắc Kinh, tính đến hôm nay, 21/06/2020, tổng cộng đã có hơn 220 ca nhiễm. Hơn 2.000 điểm xét nghiệm đã được mở tại thủ đô.

(AFP) – Covid-19 : Trung Quốc tiến hành thử nghiệm vác-xin giai đoạn hai. Đây là thông báo do Viện Y Sinh Trung Quốc đưa ra ngày 21/06/2020. Hiện trên thế giới có khoảng một chục loại vác-xin đang được thử nghiệm trên người tại nhiều nước, nhưng vẫn chưa có thử nghiệm nào bước qua giai đoạn ba trên diện rộng. Đây là bước đi cần thiết để chính quyền bật đèn xanh cho phép đưa ra thị trường.

(AFP) – Ai Cập dọa can thiệp trực tiếp vào Libya. Tổng thống Ai Cập ngày 20/06/2020 tuyên bố như trên nếu các lực lượng của Chính phủ Đoàn Kết Dân Tộc Libya (GNA), được Ankara hậu thuẫn, hướng tới thành phố chiến lược Sirte. Lực lượng của thống chế Khalifa Haftar, được Ai Cập hỗ trợ, đã không ngừng thất bại trong những tuần qua trước các lực lượng trung thành với GNA - có trụ sở tại Tripoli, được Liên Hợp Quốc công nhận. Đối với GNA, đây là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Libya và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và hòa bình quốc tế.

(AFP) – Anh Quốc : Tấn công bằng dao, ba người chết. Ngoài ra còn có ba người khác bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tối thứ Bảy, 20/06/2020, tại Reading, phía tây Luân Đôn. Cảnh sát Anh hôm nay thông báo xem vụ việc này như là một cuộc tấn công « khủng bố ». Trước đó, nghi can 25 tuổi đã bị bắt tạm giam ngay sau vụ việc.

(AFP) – Nổ súng ở Minneapolis, một người chết, 11 người bị thương. Theo thông tin của cảnh sát đăng trên mạng xã hội Twitter, vụ việc xảy ra ngày 21/06/2020. Cảnh sát cho biết rõ những người bị thương không gặp nguy hiểm về tính mạng. Nguyên nhân vụ xả súng hiện chưa được làm rõ.

