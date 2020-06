Tuần lễ thời trang Paris được giới thiệu trên mạng

Các đợt biểu diễn thời trang trong khuôn khổ Fashion Week thường chỉ có vỏn vẹn 10 phút, nhưng mức đầu tư tiền kỳ về nhân lực, tài chính hay thời gian đều rất cao. Rút kinh nghiệm từ dịch Covid-19, làng thời trang quốc tế buộc phải thay đổi cách tổ chức để thích nghi với hoàn cảnh mới. Chương trình các ‘‘Tuần lễ Thời trang’’ đều được rút gọn lại, trong khi các đợt biểu diễn chủ yếu diễn ra ở trên mạng.

Quảng cáo Đọc tiếp

Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ vào đầu tháng 03/2020, hầu hết các Fashion Week tổ chức tại châu Á đều bị hủy bỏ, trong đó có Tuần lễ Thời trang Rakauten tại Tokyo, rồi đến các Tuần lễ Thời trang Seoul và Thượng Hải. Vào lúc ấy, các bộ sưu tập đã được thu hình rồi giới thiệu đơn thuần trên mạng để cho thấy quá trình sáng tạo của các nhà thiết kế, nỗ lực làm việc nhưng rồi cũng bị uổng công. Tuy vậy, cũng từ những khó khăn ấy, ban quản lý Fashion Week xem xét lại cách tổ chức và buộc phải suy nghĩ về một công thức khác để duy trì các hoạt động, dù là ở mức tối thiểu. Tuần lễ Thời trang Luân Đôn vừa diễn ra trong tuần qua và các thành phố quan trọng khác là Milano, Paris và New York sẽ tổ chức Fashion Week dưới dạng trực tuyến, từ đây cho tới tháng 09/2020.

Trước hết là tại Paris: ban đầu được dự trù vào ngày 27/03, Tuần lễ Thời trang rốt cuộc sẽ diễn ra trên mạng vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tuần lễ từ 23/06 đến 28/6 được dành để giới thiệu thời trang Xuân-Hạ phái nam, còn tuần lễ từ 05/07 đến 09/07 được dành cho các bộ sưu tập thời trang cao cấp Thu-Đông nữ cũng như nam. Theo Liên đoàn thời trang cao cấp và thiết kế y phục FHCM của Pháp, các bộ sưu tập của mỗi thương hiệu sẽ được giới thiệu miễn phí dưới dạng phim video, chủ đề sáng tạo hoàn toàn tự do, chứ không nhất thiết bị đóng khung như các đợt biểu diễn trực tiếp. Trên nguyên tắc, chỉ có lịch chính thức mới được duy trì, tức là các thương hiệu sẽ lần lượt được giới thiệu theo thứ tự của chương trình ban đầu. Ngoài việc giới thiệu các bộ sưu tập thời trang, các bộ phim video còn xen kẽ các phần thuyết trình, các đoạn phỏng vấn nhà thiết kế cũng như giới chuyên gia, tựa như một bộ phim tài liệu ngắn ‘‘making of’ cho thấy hậu trường cũng như các giai đoạn tiền kỳ trong quá trình sáng tạo của các nhà tạo mốt.

Hiện giờ, trong khuôn khổ ‘‘Tuần lễ thời trang Paris’’ chỉ có việc giới thiệu bộ sưu tập thời trang phái nữ ‘‘Xuân-Hạ 2021’’ mới được duy trì vào mùa thu từ ngày 28/09 đến 06/10/2020, tuy nhiên hiệu thời trang Saint Laurent đã tuyên bố không tham gia sự kiện Tuần lễ Thời trang Paris và sẽ tổ chức riêng việc trình bày các bộ sưu tập của mình, vào một thời điểm thích hợp hơn.

Về phía Milano, Phòng thương mại Thời trang Ý cho biết Fashion Week Milano sẽ diễn ra trên mạng từ 14/07 đến 17/07. Thay vì phân biệt các bộ sưu tập thời trang, Milano cũng như Luân Đôn đã rút ngắn thời gian nhưng ngược lại mở rộng tối đa khuôn khổ chương trình. Hầu hết các thương hiệu Ý đều có thể tham gia và các bộ sưu tập không còn bị ‘‘khoanh vùng’’ tùy theo giới tính (nam/nữ) hay tùy theo mùa (Xuân-Hạ / Thu-Đông). Mô hình của Tuần lễ Thời trang Milano vào tháng 07/2020 tạo điều kiện cho các thương hiệu thời trang Ý giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong vòng 15 phút video.

Theo chủ tịch Phòng Thương mại Carlo Capasa, các hiệu thời trang tự do chọn lựa cách biểu diễn phù hợp nhất với tình huống hiện nay. Các thương hiệu lớn trong đó có Ermenegildo Zegna, có thể tổ chức biểu diễn thời trang trực tiếp nhưng sẽ không có khán giả, còn những thương hiệu nhỏ hơn có thể chọn công thức giới thiệu qua phim video và hình ảnh quay từ hậu trường. Đây không phải lần đầu tiên Phòng thương mại Ý thực hiện Tuần lễ Thời trang trực tuyến. Vào năm 2019, bộ sưu tập thời trang Thu-Đông từng được giới thiệu trên mạng nhắm vào thị trường Trung Quốc. Kết quả là đã có 26 triệu lượt người xem trên hai mạng Tencent và Weibo.

Điều quan trọng nhất theo chủ tịch Carlo Capasa là song song với việc trình bày với công chúng các bộ sưu tập thời trang, còn có các showroom trực tuyến dành riêng cho giới chuyên ngành, mô hình này giống như là một hội chợ thời trang để cho các khách hàng quốc tế có thể chọn lựa kiểu mẫu, để rồi đặt hàng với các nhà thiết kế. Trong thời hậu Covid-19, khi mà các quy định giãn cách xã hội còn áp đặt khá nhiều ràng buộc, mạng internet trở thành một công cụ lợi ích cho các chiến dịch quảng cáo và bán hàng.

Tuần lễ Thời trang Milano trong tháng 07/2020 sẽ không có sự hiện diện của hai hiệu thời trang hàng đầu của Ý là Gucci và Giorgio Armani. Công ty Armani cho biết sẽ giới thiệu các dòng sản phẩm thời trang nam và nữ của hai thương hiệu Giorgio Armani và Emporio Armani vào tháng 09/2020. Còn đợt biểu diễn bộ sưu tập thời trang hạng sang Armani Privé (haute couture) tuy vẫn diễn ra tại Milano nhưng sẽ bị dời lại vào đầu tháng Giêng năm 2021, và một cách đặc biệt sẽ giới thiệu y phục mùa đông, bên cạnh một số kiểu mẫu nhẹ hơn dành cho mùa hè.

Cuối cùng tại New York, Tuần lễ Thời trang từ tháng 06/2020 đã bị dời sang tháng 09/2020. Fashion Week ở New York đã gặp rất nhiều khó khăn hồi tháng 2 vừa qua, và nay thành phố này vẫn bị virus corona tác động nặng nề. Tuần lễ Thời trang dự trù vào tháng 6 rốt cuộc sẽ được tổ chức từ 11/09 đến 16/09. Ngoài 4 thành phố chính là Luân Đôn, Paris, Milano, New York, ban quản lý Fashion Week hầu như đã phải hủy bỏ tất cả các sự kiện còn lại, trong đó có hai Tuần lễ thời trang quan trọng tại Madrid và Ibiza.

Trong giới chuyên ngành, hầu như mọi người đều hy vọng tình hình sẽ được cải thiện vào mùa thu tức là từ trung tuần tháng 9 trở đi. Mùa tựu trường cũng là điểm hẹn quan trọng nhất của làng thời trang quốc tế với hàng loạt sự kiện lớn nhỏ kéo dài cho tới cuối năm. Hy vọng rằng, các sinh hoạt sẽ được phục hồi từng bước từ đây cho tới mùa thu và các Fashion Week sẽ diễn ra đúng hẹn. Bằng không, nhiều thương hiệu của ngành thời trang quốc tế sẽ khó mà trụ vững và chỉ có các tập đoàn lớn, vốn có nhiều khả năng chi trả, mới hy vọng không bị quật ngã.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký