Covid-19 : Số ca nhiễm mới ở nhiều bang miền nam nước Mỹ tăng kỷ lục

Nhiều bang miền nam nước Mỹ, như Texas, Florida, California, Arizona, đã trở thành những điểm nóng về dịch bệnh Covid-19, với số ca nhiễm virus corona tăng đến mức kỷ lục. Số ca nhập viện cũng tăng mạnh. Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh Covid-19.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hôm qua, 24/06/2020, nước Mỹ ghi nhận thêm tổng cộng 36.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Bang Texas có thêm 5.551 ca nhiễm mới. Thống đốc bang, Greg Abbott, cảnh báo nếu không giảm được đà lây lan của virus corona trong 2 tuần tới, Texas sẽ không còn kiểm soát được dịch bệnh. Bang Florida nổi tiếng thu hút nhiều du khách hôm qua cũng ghi nhận thêm 5.508 ca nhiễm mới, con số thường nhật cao nhất từng ghi nhận ở bang này. Hôm qua cũng là ngày thứ ba liên tiếp bang California lập kỷ lục về số người nhiễm - hơn 7.100 ca.

Hơn nửa số bang ở Hoa Kỳ đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh trong hai tuần qua. Bị virus corona gây tác hại mạnh ngay từ đầu mùa dịch, theo AFP, New York, New Jersey và Connecticut hôm qua đã ban hành quy định cách ly 14 ngày đối với những người đến từ các bang mà dịch bệnh lây lan ngày càng nhanh.

Trong một buổi họp báo, thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, nêu tên của 9 bang trong tầm ngắm : Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Nam Carolina, Bắc Carolina, Washington, Utah và Texas. Còn giải chạy marathon New York, dự kiến diễn ra ngày 01/11, đã bị hủy. Đây là lần thứ hai giải marathon New York bị hủy, lần đầu vào năm 2012 do bão Sandy.

Nhìn sang các nước láng giềng Nam Mỹ, hôm qua, bộ Y Tế Brazil thông báo số ca tử vong trong vòng 24 giờ là 1.185 người, nâng tổng số người chết vì virus corona tại nước này lên thành 53.830. Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, số ca tử vong vì virus corona tại châu Mỹ Latinh có thể sẽ lên đến 388.300 người, từ nay đến tháng 10/2020 : Brazil - 166.000 ; Mêhicô - 88.000 ; Achentina, Chilê, Colombia, Peru … mỗi nước sẽ có hơn 10.000 người chết vì Covid-19.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký