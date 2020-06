Quảng cáo Đọc tiếp

(ACAT) – Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa thuộc danh sách nạn nhân tra tấn trong đêm cầu nguyện tại Pháp. Tổ chức công giáo phi chính phủ chống tra tấn và tử hình (ACAT) có trụ sở tại Pháp tổ chức đêm cầu nguyện 26 rạng 27/06/2020 cho những tù nhân lương tâm nhiều quốc tịch (Trung Quốc, Mêhicô, Ai Cập, Congo…). Trong số này có ông Nguyễn Văn Hóa, nhà báo công dân, bị bắt ngày 11/01/2017 tại Hà Tĩnh, bị biệt giam và có nguy cơ lãnh đến 7 năm tù, vì đã đăng các video biểu tình chống Formosa xả thải.

(AFP) – Thuyền nhân Rohingya : Người dân Indonesia thách thức chính quyền. Khoảng 94 người thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya, trong đó có 30 trẻ em, chạy trốn khỏi Miến Điện đã bị chính quyền thành phố Lhokseumawe, phía bắc Sumatra từ chối cho lên bờ viện lý do nguy cơ dịch bệnh. Giận dữ, nhiều người dân thành phố biển này ngày 25/06/2020 đã lấy thuyền đưa số thuyền nhân này trở lại đất liền. Trước áp lực của người dân, chính quyền thành phố thay đổi quyết định và cho phép số thuyền nhân tạm trú ở nhà dân, đồng thời cho tiến hành xét nghiệm Covid-19.

(AFP) – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An họp lại vào tháng 9/2020. Tổng thư ký LHQ ngày 25/06/2020 hy vọng cuộc họp của 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An sẽ được tổ chức trước dịp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, để cơ quan lãnh đạo LHQ có cơ hội thu hẹp bất đồng. Kể từ tháng 3/2020, do đại dịch, LHQ chỉ còn họp qua mạng, trong lúc các bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày thêm trầm trọng. Vẫn liên quan đến đại dịch Covid-19, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế « nỗ lực sáng tạo » để phát triển hơn nữa cơ chế hợp tác đa phương đang suy yếu hiện nay.

(AFP) – COVID-19 : Lần đầu tiên Cơ quan Dược phẩm Châu Âu chính thức khuyến cáo dùng một loại dược phẩm. Hôm qua, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) khuyến cáo sử dụng redemsivir trong lãnh thổ Liên Hiệp Châu Âu. EMA coi Redemsevir là dược phẩm số một trị Covid-19 hiện nay. Để có hiệu lực, khuyến nghị của EMA còn phải được sự phê chuẩn của Ủy Ban Châu Âu. Theo một nghiên cứu của EMA, bệnh nhân được điều trị với dược phẩm này lành bệnh mau hơn trung bình 4 ngày so với những người khác.

(AFP) – Úc : Khám nhà một dân biểu địa phương bị tình nghi là có quan hệ mờ ám với Trung Quốc. Cơ quan phản gián Úc (ASIO) ngày 26/06/2020 cho biết vụ khám xét diễn ra tại Sydney. Đối tượng là dân biểu đảng Lao Động đối lập Shaoquett Moselmane, bang New South Wales. Dân biểu này từ lâu nay nổi tiếng là người bảo vệ Bắc Kinh « một cách cuồng nhiệt ». Lập trường của dân biểu này vốn đã thường xuyên gây bất ngờ trong nội bộ đảng đối lập.

(AFP) – Anh: Hoa Vi có thể được phép xây dựng một trung tâm nghiên cứu, chế tạo linh kiện điện tử. Ngày 25/06/2020, tập đoàn Hoa Vi (Huawei) thông báo được chính quyền một địa phương ở Anh cho phép đầu tư xây dựng một trung tâm tại Cambridge, với số vốn khoảng 1 tỉ bảng Anh. Các linh kiện, không liên quan đến mạng 5G, sẽ được sử dụng trong lĩnh vực cáp quang internet, với dung lượng rất lớn. Quyết định nói trên có thể khiến Hoa Kỳ khó chịu.

