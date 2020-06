Covid-19 : Trên 40.000 người lây nhiễm trong một ngày tại Mỹ

Trên 40.000 ca nhiễm virus corona được ghi nhận tại Hoa Kỳ riêng trong ngày 26/06/2020, con số cao nhất kể từ đầu mùa dịch Covid-19. Các bang Texas và Florida đình chỉ các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa. Dịch bệnh lan nhanh tại 30 trong số 50 bang.

Dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang nóng bỏng, là tổng thống Trump vào giờ chót đã hủy kế hoạch đi nghỉ cuối tuần tại bang New Jersey để ở lại Nhà Trắng.

Hãng tin Anh Reuters đưa ra con số thêm 45.242 bệnh nhân Covid-19 tại Mỹ trong ngày hôm qua. Tới nay kỷ lục ghi nhận trong một ngày là 36.000 ca nhiễm mới. Một số nhà quan sát không loại trừ tình hình nghiêm trọng hiện nay là do " dỡ bỏ phong tỏa quá sớm". Dù vậy chính quyền Washington cố gắng trấn an công luận, phó tổng thống Pence cho rằng tình hình "khả quan hơn nhiều so với hai tháng trước đây" như tường trình của thông tín viên Loubna Anaki :

Trước mặt các phóng viên phó tổng thống Mỹ tươi cười và ông đã trấn an mọi người. Theo ông Mike Pence cần có cái nhìn thấu đáo khi xem xét thống kê về số ca lây nhiễm trên toàn quốc.

Ông nói: "Nhìn vào số ca nhiễm đang tăng lên, người Mỹ có khuynh hướng cho rằng chúng ta đang trở lại như hồi hai tháng trước đây. Trên thực tế, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều. Chúng ta đã làm chậm lại đã lây lan, nhiều sinh mạng đã được cứu sống".

Phó tổng thống Mỹ cũng đã khẳng định là số bệnh nhân tăng lên, các chiến dịch xét nghiệm đã được tăng tốc. Mike Pence kêu gọi dân chúng tiếp tục cẩn thận.

Khi được hỏi có mâu thuẫn hay không giữa một bên là những tiêu chuẩn bảo đảm y tế và bên kia là việc cho tổ chức các cuộc vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump, ông Pence trả lời đây là quyền tự do ngôn luận, tự do tham gia vào tiến trình bầu cử vốn được quy định trong Hiến Pháp.

Có mặt bên cạnh phó tổng thống Hoa Kỳ, bác sĩ Fauci tỏ ra lo lắng hơn. Ông nói "Chúng ta đang đứng trước một vấn đề nghiêm trọng tại một số vùng. Chúng ta không chỉ trích hay phân tích. Nhưng nếu không chấm dứt dịch bệnh thì sớm hay muộn gì, ngay cả những người khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giải pháp duy nhất để giành được thắng lợi, là chúng ta phải cùng nhau giành lấy thắng lợi đó".

Nhóm các chuyên gia được dặt dưới quyền của phó tổng thống Pence vào tuần tới sẽ được điều đến các bang Texas, Arizona và Florida, ba bang dịch bệnh đang hoành hành khốc liệt nhất.

