(AFP) – Tin tặc Nga sử dụng phần mềm WastedLocker rất "nguy hiểm" để tống tiền các doanh nghiệp Mỹ. Tập đoàn Symantec của Mỹ hôm 25/06/2020 báo động phát hiện 31 công ty Mỹ là mục tiêu bị các nhóm tin tặc Nga tấn công và tống tiền. Tám trong số này có tên trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Maxime Iakoubets và Igor Tourachev, hai công dân Nga đã bị truy tố tại Mỹ từ tháng 12/2019 trực tiếp tham gia vào chiến dịch này.

(AFP) – IMF tháo khoán hơn 356 triệu đô la viện trợ khẩn cấp cho Miến Điện. Trong thông cáo ngày 26/06/2020 Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế nói rõ biện pháp này nhằm giúp đỡ Miến Điện khắc phục hậu quả y tế, về xã hội dịch và kinh tế Covid-19 gây nên. Đồng thời IMF khuyến khích các nhà tài trợ xóa nợ cho những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

(France Info) - Pháp : 200 cảnh sát biểu tình chống lại các cáo buộc kỳ thị và bạo lực cảnh sát. Các cảnh sát tập hợp tối qua, 26/06, trước Nhà hát Bataclan, ở Paris, biểu tượng của vụ khủng bố đẫm máu ngày 13/11. Mang trang phục dân sự hay đồng phục cảnh sát, các cảnh sát tham dự biểu tình lặng lẽ đặt các bộ còng tay lên vỉa hè, rồi hát vang bài quốc ca Marseillaise. Cảnh sát biểu tình bày tỏ nỗi thất vọng trước thái độ mà họ cho là bất công của xã hội, khi coi nhất loạt coi giới cảnh sát hôm nay như tội phạm, trong lúc hôm qua còn được nhiệt liệt biểu dương như những anh hùng.

(AFP) - Tổng thống Pháp lần đầu hội đàm với nguyên thủ Nga qua mạng, kể từ đầu đại dịch.

Hôm qua, 25/06/2020, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc trao đổi với tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Macron đã nhận lời mời công du Nga, trước cuối năm nay. Theo phủ tổng thống Pháp, cuộc hội đàm nói trên có mục tiêu tiếp tục cuộc đối thoại gây dựng lòng tin, và chia sẻ các quan tâm của đôi bên về vấn đề an ninh, khởi sự với chuyến công du Pháp của tổng thống Nga hồi tháng 8/2019, trước thêm thượng đỉnh khối G7, do Pháp đăng cai.

(Reuters) - Luân Đôn chuẩn bị cách ly 14 ngày người nhập cảnh vào Anh. Đây là một biện pháp vốn bị chỉ trích mạnh mẽ. Ngày 26/06/2020 chính phủ Anh thông báo trong những ngày sắp tới hội đồng cố vấn y tế quốc gia sẽ phân loại các quốc gia tùy theo mức độ lây nhiễm theo ba màu xanh, đỏ và cam. Lệnh cách ly được xóa bỏ đối với các du khách đến từ các vùng màu xanh và cam. Đây là những nơi đã tương đối kiểm soát được đà lây lan của virus corona.

(AFP) – Bruxelles chuẩn bị công bố mở cửa cho 15 quốc gia vào Liên Hiệp Châu Âu từ 01/07/2020. Trên nguyên tắc danh sách này được công bố trước 16 giờ, giờ quốc tế chiều nay (27/06/2020). Mỹ, Nga, và Brazil không có tên trong danh sách nói trên, nhưng các công dân Trung Quốc, trong một số điều kiện, sẽ được quyền nhập cảnh vào Liên Âu.

(AFP) - Brazil ngày 26/06/2020 ghi nhận thêm hơn 40.000 ca dương tính với virus corona. Bộ Y Tế thông báo có thêm 46.860 bệnh nhân, 990 người tử vong trong một ngày. Dịch Covid-19 đã làm gần 56.000 người Brazil thiệt mạng và lây nhiễm cho gần 1,3 triệu dân tại quốc gia châu Mỹ Latinh này.

AFP) - Báo Mỹ : Nga có thể đã thưởng tiền cho quân Taliban giết chết lính Mỹ. Hãng tin Pháp dẫn báo New York Times, hôm qua, 25/06/2020, theo đó Nga đã bí mật trả tiền cho lực lượng Taliban nào sát hại được lính Mỹ hay quân nhân NATO tại Afghanistan. Kết luận của tình báo Mỹ được đưa ra cách đây ít tháng, vào lúc quân nổi dậy Taliban đang trong giai đoạn thương lượng căng thẳng với Mỹ, về việc Hoa Kỳ rút quân. Vẫn theo NYT, tổng thống Mỹ và các cố vấn an ninh quốc gia đã được thông báo về vấn đề này vào cuối tháng 3. Hoa Kỳ đã thông tin về việc này cho một số đồng minh.

(AFP) - Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật công nhận thủ đô Washington là bang thứ 51. Dự luật đã được thông qua với 232 phiếu thuận, 180 chống tại Hạ Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Quốc Hội Mỹ bỏ phiếu về quy chế của thủ đô Washington, từ năm 1993. Việc công nhận thủ đô Washington là tiểu bang thứ 51 còn phải được Thượng Viện do phe Cộng Hòa xem xét. Dự luật chắc chắn sẽ bị phủ quyết.

(AFP) – Đêm ca nhạc gây quỹ cho WHO. Ngày 27/06/2020 Tổ Chức Y Tế Thế Giới họp hội nghị qua cầu truyền hình báo đồng thiếu hơn 30 tỷ đô la cho các khâu xét nghiệm, tìm kiếm vac-xin và thuốc ngừa Covid-19. Hội nghị khai mạc cùng lúc với buổi trình diễn ca nhạc cũng qua cầu truyền hình nhằm gây quỹ cho WHO. Nhiều tên tuổi của làng nhạc thế giới như Shakira, Christine and the Queens Coldplay, Usher hay Justin Bieber cùng tham gia.

