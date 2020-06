Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ấn - Trung: Bắc Kinh điều lực lượng võ thuật tổng hợp lên biên giới. Về cuộc đụng độ Ấn Độ - Trung Quốc tại vùng biên giới giữa tháng 6 vừa qua, AFP dẫn lại thông tin từ một phương tiện truyền thông Nhà nước Trung Quốc, theo đó, chỉ ít ngày trước cuộc đụng độ đẫm máu ở độ cao 4.000 mét này, khiến khoảng 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng, Quân Đội Trung Quốc đã điều động lên vùng biên giới nhiều chiến binh có võ thuật. Theo nhật báo của Quân Đội Trung Quốc, nhóm chiến binh môn phái võ thuật tổng hợp này đến từ một câu lạc bộ ở tỉnh tây nam Tứ Xuyên, nằm sát Himalaya, nổi tiếng là nơi đào tạo võ sĩ cho các giải thi đấu quốc tế đỉnh cao.

(Reuters) - Chiến đấu cơ Mỹ ngăn chặn phi cơ Nga ngoài khơi Alaska. Theo Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD), ngày 27/06/2020, chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã phải khẩn cấp bay lên ngăn chặn phi cơ do thám TU-142 của Nga. Đây là lần thứ 10 trong năm nay phi cơ Nga bị phía Mỹ chặn ngoài khơi Alaska.

(AFP) – L’Oréal rút các từ chỉ « màu da trắng » khỏi bao bì sản phẩm dưỡng da, để tránh bị hiểu lầm là kỳ thị sắc tộc. Hôm qua 27/06/220, tập đoàn mỹ phẩm Pháp cho biết đã quyết định rút một số từ như trắng, làm trắng, sáng, làm sáng màu da… khỏi bao bì và bản mô tả của tất cả các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, L’Oréal không cho biết có cho rút ngay các sản phẩm đang được bày bán trên thị trường, có chứa những từ này, hay không. Quyết định của L’Oréal được đưa ra trong bối cảnh phong trào chống kỳ thị sắc tộc đang dâng cao khắp nơi, một số công ty đổi tên sản phẩm, để tránh bị hiểu là tập đoàn này cổ vũ cho sự kỳ thị.

(AFP) - Facebook siết chặt kiểm soát nội dung các bài được đăng. Dưới sức ép của công luận, Facebook cho biết sẽ kiểm soát kỹ hơn các nội dung, cấm thêm những loại thông điệp mang tính chất kích động thù hận trong các quảng cáo, và dự kiến cảnh cáo thêm những bài viết có vấn đề mà vẫn để trên mạng. Chính Mark Zuckerberg, chủ nhân của Facebook, hôm thứ Sáu, 26/06/2020, đã trình bày chi tiết về chủ trương siết chặt kiểm soát trên.

(AFP) – Giới đồng tính Gay Pride tổ chức mừng sinh nhật, nhưng trên mạng. Sau Gay Pride đầu tiên cách đây 50 năm tại New York, cộng đồng những người đồng tính vào hôm qua, 27/06/2020 đã mừng sinh nhật thứ 50 của ngày hội này, nhưng chủ yếu trên mạng dưới tên gọi Global Pride. Đây là hậu quả của Covid-19. Tuy nhiên, cũng có diễu hành quy mô nhỏ tại một số nơi, như tại thủ đô Mexico hay ở Vienna, thủ đô Áo.

(AFP) – Rolling Stone dọa kiện tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhóm nhạc rock Anh Quốc hôm nay 28/06/2020 dọa kiện tổng thống Mỹ nếu ông tiếp tục sử dụng ca khúc "You Can't Always Get What You Want" của ban nhạc này trong chiến dịch tranh cử. Rolling Stone cho biết việc ông Trump sử dụng ca khúc vi phạm thỏa thuận cấp phép mà BMI – cơ quan bảo vệ tác quyền âm nhạc của Mỹ - đã ký với nhóm nhạc. Nhiều nhóm nhạc, ca sĩ như Queen, Adele… cũng từng phản đối việc ông Trump sử dụng ca khúc của họ.

(AFP) – Covid-19: Disney một lần nữa hoãn ngày ra mắt phim bom tấn Mulan (Hoa Mộc Lan). Tập đoàn này hôm qua 27/06/2020 cho biết ngày trình chiếu phim sẽ bị đẩy lùi thêm đến giữa tháng 08. Theo một thông báo trước đây, ngày ra mắt phim Hoa Mộc Lan lùi đến hôm 24/07. Hồi đầu tháng 04, Disney đã thông báo hoãn công chiếu hàng chục bộ phim do tác động của đại dịch.

