PHILIPPINES - NHÂN QUYỀN

Philippines lại bị tổ chức quốc tế lên án vì bạo lực cảnh sát

Biểu tình ngày 25/08/2017 đòi công lý cho một học sinh 17 tuổi bị giết chết oan vì chiến dịch chống ma túy của chính quyền Duterte. REUTERS - Dondi Tawatao

RFI

Từ năm 2016 đến 2019, ít nhất có 122 trẻ em đã bị sát hại trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, do tổng thống Rodrigo Duterte phát động. Phần lớn là nạn nhân của lực lượng an ninh. Chắc chắn con số trên vẫn còn thấp so với thực tế. Trên đây là những chi tiết trong báo cáo do Tổ chức Thế giới chống Tra tấn trình bày trước hiệp hội các thông tín viên tại Liên Hiệp Quốc ngày 29/06/2020.