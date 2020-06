Quảng cáo Đọc tiếp

(The Guardian) - Trung Quốc cáo buộc Úc hoạt động gián điệp, tung tin giả. Trong tuyên bố gửi đến các cơ quan truyền thông Úc sáng 30/06/2020, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói đến một bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo (ngày 29/06) khẳng định tình báo Úc tại Trung Quốc xúi giục đào tẩu, theo dõi sinh viên Trung Quốc và tung tin sai lệch cho các cơ quan truyền thông. Ông Triệu Lập Kiên cũng cảnh báo rằng thái độ của Úc đã « vượt quá giới hạn ».

(AP) - New Zealand hủy thượng đỉnh APEC 2021 và tổ chức họp trực tuyến. Theo thông báo ngày 30/06/2020 của chính phủ New Zealand, lý do vẫn là do virus corona. Theo dự kiến, diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Auckland vào tháng 11/2021. Thượng đỉnh APEC, gồm 21 nước thành viên, tập trung vào các vấn đề thương mại, nhưng cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ.

(Financial Times) - Đài Loan siết quy định về đầu tư, để ngăn Bắc Kinh tiếp cận các dữ liệu, công nghệ « nhạy cảm ». Báo kinh tế Anh Financial Times hôm nay, 30/06/2020, cho hay một số giới chức cao cấp trong chính phủ Đài Loan cho biết Đài Bắc thiết lập một danh sách các lĩnh vực, bị coi là « các khe hở », có thể bị phía Trung Quốc lợi dụng để gây tổn hại cho an ninh quốc gia, đặc biệt thông qua « đầu tư không chính thức ». Theo bà Carol Lin, phụ trách một trung tâm về tài chính và quản trị doanh nghiệp, đại học Quốc gia Chiaotung, hiện tượng nhiều nhà đầu tư Trung Quốc ẩn sau các nhà đầu tư ngoại quốc khác, lợi dụng các lỗ hổng pháp lý, là khá phổ biến. Hiện chính quyền chưa có phương tiện pháp lý để ngăn chặn.

(AFP) - Covid-19 : Chính phủ Anh thắt chặt phong tỏa ở Leicester do có nhiều ca nhiễm mới. Thành phố miền trung Anh Quốc có gần 3.000 ca nhiễm virus corona từ đầu mùa dịch, nhưng có đến 866 ca nhiễm mới trong vòng hai tuần gần đây. Leicester trở thành nơi đầu tiên ở Anh Quốc bị hạn chế ở quy mô địa phương. Theo bộ trưởng Y Tế Matt Hancock, mọi hàng quán ở Leicester bị đóng cửa trở lại từ ngày 30/06 và trường học từ ngày 02/07. Các biện pháp trên sẽ được đánh giá lại trong hai tuần tới.

(RFI) - Thổ Nhĩ Kỳ : Luật sư biểu tình phản đối dự luật về hoạt động của luật sư đoàn. Đảng của tổng thống Recep Tayyip Erdodan đệ trình văn kiện lên Nghị Viện ngày 30/06/2020. Khoảng 46.000 luật sư đoàn Istanbul đã biểu tình trước Tòa Án để phản đối, vì theo nhiều người, sự độc lập của tư pháp thêm một lần nữa bị vi phạm vì dự thảo luật trên.

Reuters) - Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp 10 tỉ đô la cho Syria. Trong một hội nghị qua cầu truyền hình hôm nay, 30/06/2020, với chủ đề « Hậu thuẫn cho tương lai Syria và khu vực », LHQ kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp số tiền nói trên, để trợ giúp 11 triệu người Syria trong nước, đa số đang bị nạn đói đe dọa, và 6,6 triệu người Syria đang tị nạn ở nhiều nơi trên thế giới. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã huy động được khoảng 7 tỉ đô la. Năm nay, tình hình đặc biệt thêm khó khăn, do đại dịch Covid-19.

(AFP) - Pháp: Hội nghị Công dân vì Khí hậu (CCC) trình 149 kiến nghị lên tổng thống. Hôm qua, 29/06/2020, tổng thống Emmanuel Macron cho biết chấp thuận 146 trên tổng số 149 kiến nghị của CCC. Tổng thống cho biết sẽ chuyển các kiến nghị đến chính phủ, Quốc Hội, hoặc đưa ra trưng cầu dân ý. CCC được tổng thống lập ra hồi đầu năm 2019, với sự tham gia của 150 công dân, nhằm đưa ra các đề xuất giúp cho công cuộc chuyển đổi sang kinh tế Xanh. Ông Macron cũng thông báo sẽ bổ sung 15 tỉ đô la vào 2 năm tới để hỗ trợ công cuộc này. Thông báo của tổng thống được đưa ngày hôm sau cuộc bầu cử địa phương vòng hai, với kết quả đảng cầm quyền thua đậm, đảng Xanh thắng lớn.

