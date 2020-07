Báo Anh The Guardian ngày 30/06/2020 tiết lộ Mỹ vừa mua hơn nửa triệu liều thuốc remdesivir. Trong ba tháng sắp tới, thị trường của thế giới sẽ cạn loại thuốc được cho là hiệu quả nhất chống virus corona.

Từ nay đến tháng 9 toàn bộ các lô thuốc remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead chế tạo đều đã được đặt mua và để phục vụ cho thị trường Hoa Kỳ. Theo lời giáo sư Andrew Hill đại học Liverpool, Gilead không còn hàng « để bán cho Châu Âu ».

Hiện tại remdesivir là loại thuốc đầu tiên được các giới chức y tế tại Mỹ đồng ý cho sử dụng để triều trị cho các bệnh nhân dương tính với virus corona. 140.000 liều thuốc do tập đoàn Mỹ Gilead cung cấp trong giai đoạn xét nghiệm đều đã được phân phối hết cho thế giới. Chính quyền Trump vừa đặt mua thêm hơn 500.000 lọ.

Theo The Guardian, toàn bộ lượng thuốc sản xuất trong tháng 7 cũng như 90 % lượng sản xuất trong tháng 8 và tháng 9/2020 đều được dành cho một khách hàng duy nhất là Mỹ. Bộ trưởng Hoa Kỳ đặc trách về Y Tế và các dịch vụ xã hội Alex Azar khẳng định « tổng thống Trump đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời bảo đảm nguồn cung cấp thuốc men cho dân Mỹ ».

Trong một bức thư ngỏ ngày 29/06/2020, lãnh đạo Gilead cho biết thuốc được bán ra tại các quốc gia phát triển với giá 390 đô la một lọ. Trung bình, để khỏi bệnh, một bệnh nhân cần dùng 6 liều. Như vậy phí tổn lên tới 2340 đô la.

Khác với nhiều nơi trên thế giới, các tập đoàn dược phẩm ở Mỹ được tự do ấn định giá các loại thuốc lưu hành trên thị trường. Báo Los Angeles Times hoài nghi đặt câu hỏi phải chăng Gilead đang lợi dụng thời cơ để làm giàu ?

Cái giá trên trời 390 đô la/lọ thuốc phải chăng là một « vụ lừa đảo ? », khi biết rằng Gilead đã được 70,5 triệu đô la trợ cấp của chính phủ để chế tạo ra remdesivir, như ghi nhận của tổ chức phi chính phủ Public Citizen.

Hiện tại, nhiều công trình nghiên cứu của công ty này cũng do thuế của người dân Mỹ tài trợ. Ban đầu thuốc remdeisir được thử nghiệm để chống viêm gan C, trước khi được phát hiện là có thể được dùng vào việc điều trị bệnh xuất huyết Ebola và giờ đây là để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Hàn Quốc và Liên Hiệp Châu Âu cũng vừa cho phép dùng remdesivir để trị bệnh viêm phổ cấp tính do siêu vi corona chủng mới gây nên.

