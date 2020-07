Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Ra mắt « Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam ». Thông cáo báo chí của ban điều hành « Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam » ngày 01/07/2020 cho biết đây là một tổ chức gồm những người xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau, với mục tiêu lập ra các nghiệp đoàn tự do theo từng ngành. Thông cáo nhấn mạnh chỉ có những nghiệp đoàn thực sự độc lập mới dám đứng lên bảo vệ quyền lợi người lao động. Ban điều hành « Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam » hiện có 5 người.Việt Nam đã ký 12 hiệp định tự do mậu dịch (FTA) với các nước, trong đó hai hiệp định thế hệ mới CPTPP và EVFTA.

(ĐSKBĐ) - Trung Quốc lại cho Hải Dương Địa Chất 4 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất (Haiyang Shiyou) 4 của Trung Quốc sau vài ngày hoạt động gần Đá Chữ Thập và Đá Châu Viên, hôm 01/07/2020 đã di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Tàu này vận hành với tốc độ 1,5 hải lý/giờ tại vị trí cách Đảo Phú Quý khoảng 182 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 192 hải lý. Trên bản đồ có thể quan sát được một tàu kiểm ngư của Việt Nam vẫn đang theo sát di chuyển của tàu Hải Dương Địa Chất 4

(RFI) - Miến Điện : Ít nhất 113 người chết trong vụ lở đẩt ở một mỏ ngọc bích. Xác của các thợ mỏ đã được tìm thấy dưới lớp bùn, sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc bích ở bang Kachin ngày 02/07/2020. Cuộc tìm kiếm đang bị tạm ngưng vì mưa lớn. Năm 2019 ở Miến Điện có khoảng 50 người thợ tử nạn trong một mỏ ngọc bích, cũng do đất lở.

(AFP) - Một số chiến binh châu Phi sẽ được đặt tên đường tại Pháp. Bà Geneviève Darrieussecq, quốc vụ khanh bộ Quân Lực Pháp hôm 02/07/2020 cho biết đang lập ra một danh sách khoảng 100 người lính gốc châu Phi đã tử trận khi chiến đấu cho nước Pháp, để đặt tên cho một số con đường. Bà cho rằng đây là cách tốt nhất để vinh danh những người da màu đã đóng góp, thay vì lật đổ các bức tượng theo phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Tuy nhiên, không thấy bà nhắc đến các chiến binh gốc châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có người Việt, cũng đã hy sinh cho nước Pháp trong trận đại chiến.

.AFP) - Cảnh sát Mỹ giải tỏa “vùng tự trị” ở Seattle. Khu vực này do người phản đối những lạm dụng của cảnh sát Mỹ lập nên từ cách đây ba tuần đã bị giải tán ngày 01/07/2020. Ít nhất 31 người bị tạm giam, trong đó có cả những người cản trở chiến dịch của cảnh sát, thậm chí là sở hữu dao. “Vùng tự trị” ở Seattle đã khiến tổng thống Mỹ giận dữ và đe dọa sử dụng lực lượng giải tán những “kẻ vô chính phủ đáng sợ”, những “kẻ khủng bố trong nước”.

(RFI) - Mỹ : Thành phố Richmond tháo dỡ công trình tưởng nhớ quân hợp bang. Thị trưởng Levar Stoney thông báo ngày 01/07/2020 “đã ra lệnh rút ngay lập tức nhiều bức tượng trong thành phố” bị những người phản đối coi là biểu tượng của tàn dư phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Công trình nổi bật nhất là bức tượng của tướng Robert E. Lee, chỉ huy trưởng quân đội miền Nam vào thời nội chiến Mỹ. Thị trưởng Richmond muốn sang trang với quá khứ của thành phố nằm ở bang Virginia, miền nam nước Mỹ.

(Yonhap) - LHQ cho phép dỡ một số cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Quyết định được đưa ra vào cuối tháng Sáu, nhưng mới được thông báo trên trang web của Liên Hiệp Quốc ngày 02/07/2020, để tổ chức phi chính phủ Finn Church Aid của Phần Lan có thể giúp đỡ trẻ em khó khăn Bắc Triều Tiên. Dự án trị giá 240.600 euro, chủ yếu là cung cấp lương thực và một số trang thiết bị khác.

(AFP) - Một thẩm phán dỡ bỏ lệnh cấm cuốn sách của cháu gái tổng thống Mỹ. Sách của Mary Trump, nhà tâm lý học 55 tuổi, con gái của anh ruột Donald Trump Fred Trump Jr., mô tả tổng thống Mỹ là « người nguy hiểm nhất thế giới » lẽ ra phát hành vào ngày 28/07/2020. Nhưng một người anh của Donald Trump là Robert Trump đã kiện lên tòa New York để ngăn trở, với lý do vi phạm cam kết giữ bí mật khi nhận gia tài của người cha. Thẩm phán tòa phúc thẩm hôm qua 01/07/2020 cho rằng nhà xuất bản cuốn «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» (Quá nhiều và chưa bao giờ đủ: Làm thế nào gia đình tôi đã sinh ra con người nguy hiểm nhất thế giới) không liên quan đến cam kết của gia tộc Trump.

