Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Afghanistan : Washington và Taliban thương thảo các « cơ hội kinh tế ». Đặc sứ Mỹ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad, trên mạng Twitter ngày 03/07/2020 cho biết trong một cuộc họp với phe Taliban tại Doha, thủ đô Qatar, phái đoàn Hoa Kỳ có nhấn mạnh đến những « cơ hội phát triển kinh tế ngay khi Afghanistan có một nền hòa bình bền vững ». Phát ngôn viên của Taliban khẳng định các nhà đàm phán của phe này có gặp ông Adam Boehler, giám đốc International Development Finance Corporation, một cơ quan của chính phủ Mỹ để bàn về các chủ đề « tăng trưởng, tái thiết và phát triển » tại Afghanistan.

(Reuters) – Bắc Triều Tiên tuyên bố chưa thấy cần thiết đàm phán lại với Mỹ. Bình Nhưỡng có phát biểu như trên vào lúc thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Stephen Biegun sắp đến Seoul vào thứ Ba 07/07/2020 để thảo luận với đồng nhiệm Hàn Quốc nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

(AFP) – Dịch Covid-19 : WHO công bố thông tin chi tiết về phản ứng của văn phòng WHO ở Trung Quốc cuối tháng 12/2019. Tổ Chức Y Tế Thế Giới trong tuần vừa qua cho biết đã được văn phòng của định chế này ở Trung Quốc thông báo về dịch Covid-19 vào cuối tháng 12/2019. WHO vốn bị cáo buộc là nương nhẹ, thậm chí bao che cho Trung Quốc. Hồi tháng 4/2020, Hoa Kỳ cáo buộc tổng giám đốc WHO đã « xem nhẹ một số thông tin rất quan trọng » về khả năng virus lây từ người sang người, do Đài Loan chuyển đến, ngay từ cuối tháng 12/2019. Thông tin được đưa ra trong tuần này cho biết chi tiết hơn những gì diễn ra ngày 31/12 và những ngày tiếp theo tại văn phòng WHO ở Trung Quốc, và cách thức cơ quan đại diện của WHO xử lý thông tin về dịch bệnh.

(AFP) – Địa Trung Hải : Tàu vớt dân vượt biển phải kêu cứu vì không cảng châu Âu nào tiếp nhận. Một tàu cứu nạn của tổ chức SOS Địa Trung Hải đã vớt được 180 người vượt biển từ châu Phi, sau nhiều đợt cứu nạn trong vòng hơn một tuần qua. Tuy nhiên, hiện tại con tàu Ocean Viking vẫn chưa được cảng biển nào của châu Âu cho phép cập bến để đưa người bị nạn lên bờ. Theo SOS Địa Trung Hải, hôm nay, 04/07/2020, tình hình đang khẩn cấp từ hai ngày nay, khi nhiều người trong số các nạn nhân được vớt lên đang trong tình trạng kiệt sức, và khủng hoảng tinh thần. Có người muốn tự sát. Tàu cứu nạn đã kêu gọi Malta, nhưng không được Malta đáp ứng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký