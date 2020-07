TRUNG QUỐC - CANADA

Luật an ninh quốc gia : Bắc Kinh chỉ trích Ottawa can thiệp nội bộ Trung Quốc

Thủ tướng Justin Trudeau họp báo tại Ottawa ngày 22/06/2020. Canada đã ngưng thực hiện hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên đặc khu. REUTERS - Blair Gable

Anh Vũ

Ngay sau khi Canada thông báo ngừng hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản ứng với việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu, ngày 04/07/2020,đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã ra tuyên bố lên án Canada « can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc » và « vi phạm luật pháp quốc tế ». Canada là một trong những nước phương Tây có phản ứng mạnh mẽ về luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông.