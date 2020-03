Quảng cáo Đọc tiếp

(REUTERS) - Huy động công nghệ in 3 chiều (3D) sản xuất khẩu trang và máy trợ thở phục vụ chống dịch. Trước tình trạng thiếu thốn khẩu trang và máy trợ thở ở khắp châu Âu, các hãng xe hơi Pháp Renault và PSA đã huy động công nghệ in 3 chiều để góp phần đẩy nhanh tốc độ sản xuất các mặt hàng y tế cực kỳ cần thiết để chống dịch Covid-19. Chi nhánh Renault tại Tây Ban Nha đã cho đặt khoảng 2 chục máy in 3D và các thanh nhựa làm khuôn mẫu để các nhân viên của mình có thể dùng để chế khẩu trang và phân phát cho các cơ sở y tế có nhu cầu khẩn cấp. Hãng PSA cũng đã có chương trình sản xuất khẩu trang bằng máy in 3D. Hãng này đã tặng 335 nghìn khẩu trang cho các bệnh viện, sở cảnh sát và các trại lính.

(Le Monde) - Tổng thống Brazil từ chối phong tỏa vì sợ làm suy sụp kinh tế. Hôm qua, 24/03/2020, ông Jair Bolsonaro đã bãi bỏ các biện pháp phong tỏa dân cư đã được nhiều bang và các thành phố ở Brazil ban hành nhằm đối phó với đà lây lan của virus corona. Lãnh đạo Brazil biện minh rằng chính sách phong tỏa sẽ dẫn đến tàn phá nền kinh tế lớn nhất châu Mỹ Latin. Ngay từ đầu, ông Bolsonaro luôn tỏ coi nhẹ nguy cơ của đại dịch Covid-19, hiện đã làm hơn 18 nghìn người chết và buộc 1/3 dân cư toàn cầu sống trong cảnh phong tỏa.

(AFP) - Động đất ngoài khơi quần quần đảo Kuril. Động đất với cường độ 7,5 xảy ra trong đêm 24 rạng sáng 25/03/2020 ngoài khơi quần đảo Kuril, cực bắc đảo Hokkaido nước Nhật. Theo viện Vật Lý Điạ Cầu của Mỹ USGS, tâm chấn nằm sâu 59 km. Rất may là không có sóng thần như mọi người lo ngại . Quần đảo Kuril bị Liên xô đánh chiếm vào lúc Thế Chiến Hai sắp kết thúc và cho đến nay là điểm nóng trong tranh chấp Nga Nhật.

(Reuters) - Covid-19: Air Liquide tăng tốc sản xuất máy hô hấp. Công ty khí hoá lỏng của Pháp cho biết sẽ lập thêm một dây chuyền sản xuất máy hô hấp nhân tạo trang bị cho các bệnh viện đang bị tràn ngập bệnh nhân siêu vi corona . Một cách cụ thể, từ nay đến đầu tháng Tư, năng suất của bộ phận y tế sẽ tăng hơn gắp đôi: từ 700 máy trợ thở sẽ tăng lên 1800 máy mỗi ngày .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký