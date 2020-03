Covid-19 : Mỹ có số ca nhiễm bệnh nhiều thứ ba thế giới

Số người chết vì Covid-19 tăng vọt tại Hoa Kỳ, tăng lên thành 1.031 tính đến ngày 25/03/2020. Theo số liệu chính thức, Mỹ trở thành quốc gia có nhiều người nhiễm Covid-19 thứ ba thế giới, sau Ý và Trung Quốc.

Theo Đại học Johns Hopkins, toàn quốc có tổng cộng 68.572 người nhiễm virus. Tuy nhiên, theo một ước tính khác của Quốc Hội Mỹ cách đây ít ngày, được AFP dẫn lại, số người nhiễm trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều: 70-150 triệu người bị nhiễm trên tổng số 327 triệu dân.

Riêng ở bang New York, tâm dịch tại Mỹ, theo thống đốc bang, trong một tuyên bố hôm qua, 25/03, dường như dịch bệnh đang có phần chững lại nhờ chính sách phong toả và giãn cách các tiếp xúc trong xã hội. Gần 20 triệu người tại New York ở nhà kể từ tối Chủ Nhật 21/03. Tuy nhiên, bang New York đang chờ đợi tình huống tồi tệ nhất : đỉnh dịch sẽ đến trong khoảng 14 đến 21 ngày nữa.

Theo lãnh đạo bang, New York cần đến 30 000 máy trợ thở, vào thời cao điểm nhất. Với 4 000 máy do chính quyền liên bang gửi đến, New York hiện tại mới chỉ có tổng cộng 14 000 máy. Thống đốc bang kêu gọi toàn bang tổ chức huy động tối đa máy trợ thở để giúp New York trước tiên. Sau khi cơn nguy cấp qua đi, số lượng máy trợ thở sẽ được phân phối lại cho những nơi có nhu cầu.

Thượng Viện Mỹ thông qua kế hoạch trợ giúp 2 000 tỉ đô la

Trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, Thượng Viện Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho kế hoạch khẩn cấp, với hơn 2 000 tỉ đô la, để giúp nền kinh tế Mỹ đang điêu đứng vì Covid-19. Khoản trợ giúp khổng lồ này trước hết được dành cho các bệnh viện, địa phương, nhưng cũng để cứu nguy các doanh nghiệp nhỏ và những người làm công ăn lương gặp nhiều khó khăn nhất.

Thông tín viên Eric de Salve tường trình từ Los Angeles :

‘’Khoản tiền này là nhằm bù lấp cho sự vắng mặt gần như hoàn toàn của bảo hiểm xã hội tại Mỹ. Số tiền sẽ được trực tiếp tái phân phối cho các gia đình dễ tổn thương nhất trong đại dịch. Trong vòng từ hai đến bốn tuần lễ, mỗi công dân Mỹ có thu nhập hàng năm dưới 75 000 đô la (tương đương 70 000 euro) sẽ nhận được một ngân phiếu đặc biệt trị giá 1 200 đô la, cùng với số tiền bổ sung là 500 đô la cho mỗi trẻ nhỏ sống cùng.

Trong số các biện pháp khẩn cấp khác, bảo hiểm thất nghiệp - vốn rất thấp tại Mỹ - sẽ được kéo dài và được mở rộng cho cả những người làm công ăn lương trong các ngành nghề tự do. Kế hoạch chấn hưng mang tên ‘’Stimulus Bill’’ cũng sẽ dành nhiều khoản tín dụng của Nhà nước để cấp cho các doanh nghiệp nhỏ đang trong tình trạng nguy cấp. Chỉ trong một tuần, đã có hàng triệu người Mỹ bị thất nghiệp kỹ thuật hoặc bị sa thải, do quyết định phong toả.

Kế hoạch trợ giúp khổng lồ này đã được tuyệt đại đa số các thượng nghị sĩ tán đồng. Một số thượng nghị sĩ vắng mặt do bị cách ly phòng dịch. Kế hoạch nói trên đã được thảo luận căng thẳng trong 5 ngày. Cho đến phút cuối, một số thượng nghị sĩ phe Cộng Hoà đã ngăn chặn dự luật nói trên, khi cho rằng các trợ giúp này là quá hào phóng.

Ngược lại, về phía Dân Chủ, nhiều người cho rằng kế hoạch này là không đủ. Đối với thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cần phải rót thêm mỗi tháng 1 200 đô la cho mỗi công nhân. Về phần ông Andrew Cuomo, thống đốc bang New York - một tâm dịch Covid-19 với hơn 30 000 ca nhiễm và cũng là tiểu bang được nhận 3,8 tỉ đô la - thì số tiền này chỉ là ‘’một giọt nước’’. Lãnh đạo Hạ Viện Mỹ, thuộc phe Dân Chủ, cũng báo trước là sau kế hoạch trợ giúp tài chính trên, sẽ còn chương trình khác. Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ phải thông qua kế hoạch, vừa được Thượng Viện bật đèn xanh, vào ngày mai, thứ Sáu 27/03.’’

