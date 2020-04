Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) - Trung Quốc trả tự do cho một luật sư nhân quyền. Vợ của luật sư Vương Toàn Chương trên tài khoản Twitter cho biết chồng bà đã được chính quyền trả tự do ngày 05/04/2020 sau 4 năm bị cầm tù. Tuy nhiên, theo lời vợ ông Vương, vị luật sự nổi tiếng đấu tranh vì nhân quyền sẽ không được trở về Bắc Kinh với vợ và con. Cảnh sát đã dẫn ông đi thẳng về quê nhà Tề Nam, tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc. Hãng tin Mỹ dẫn thông tin từ nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền ở ngoài lãnh thổ cho biết cảnh sát Trung Quốc đã cho phân tán và quản thúc tại gia nhiều luật gia khác trong mạng lưới 200 luật sư đấu tranh vì nhân quyền, được biết đến dưới tên gọi 709 Crackdown, bị cảnh sát truy bắt vào năm 2015.

(Reuters) - Dầu khí Việt Nam thất thu vì Covid-19. Công ty khai thác dầu khí Việt Nam PetroVietnam ngày 05/04/2020 cho biết lãi ròng của tập đoàn dầu khí lớn nhất Việt Nam trong quý I/2020 rất có thể bị giảm đến 50,8% so với cùng kỳ năm 2019, tức mất đến 188,5 triệu đô la (tương đương với khoảng 4,44 tỷ đồng). Nguyên nhân là do giá dầu trên thị trường thế giới bị sụt giảm và nhu cầu mua thấp do dịch bệnh virus corona chủng mới.

(AFP) - Cuộc họp của tổ chức OPEP có khả năng bị hoãn. Sau quyết định họp qua hệ thống video, cuối cùng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEP) có thể sẽ tạm hoãn cuộc họp, dự kiến vào thứ Hai 06/04, với nhiều đối tác, trong đó có Nga. Cuộc họp có thể sẽ diễn ra muộn hơn trong tuần sau để bàn về việc giảm sản lượng dầu lửa trong bối cảnh khủng hoảng do dịch Covid-19.

(AFP) - Iran tái khởi động các hoạt động kinh tế có nguy cơ lây nhiễm thấp. Tổng thống Hassan Rohani ngày 05/04/2020 cho biết « dưới sự giám sát của bộ Y Tế, tất cả các ngành nghề có nguy cơ lây nhiễm thấp sẽ được mở cửa trở lại kể từ ngày thứ Bảy 11/4 ». Biện pháp này chỉ sẽ được áp dụng tại thủ đô Teheran từ ngày 18/4. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cả nước đã có 3.452 người chết và 55.743 trường hợp nhiễm bệnh, kể từ đầu mùa dịch bệnh đến nay.

(AFP) - Cuba : Đối lập được ra tù nhưng bị quản thúc tại gia. Ông José Daniel Ferrer đã được chính quyền La Habana cho về nhà hôm thứ Sáu 03/04/2020 sau sáu tháng bị giam tù. Tuy nhiên, nhà đối lập hàng đầu với chế độ Cuba sẽ tiếp tục bị quản thúc tại gia trong vòng 4 năm sáu tháng. Lãnh đạo phong trào Liên minh yêu nước Cuba (Unpacu) đã bị bắt hồi đầu tháng 10/2019 cùng với ba người khác với cáo buộc hành hung và giam giữ trái phép một nhà đối lập khác. Trong phiên xử ngày 26/02/2020, viện công tố đề nghị mức án 9 năm tù giam đối với ông Ferrer và 8 năm tù cho ba người còn lại.

(AFP) - Colombia : Nổ hầm than, 11 người chết. Tai nạn xảy ra hôm thứ Bảy 04/05/2020 tại mỏ khai thác than đá ở Cucunuba, miền Trung Colombia. Ngay sau tai nạn, Cơ quan quản lý các mỏ than đá thông báo ngưng các hoạt động khai thác than đá tại mỏ Cucunuba. Trước đó một hôm, một vụ nổ khác xảy ra tại một mỏ khai thác ở San Cayetano, đông bắc đất nước làm 6 người chết. Bất chấp khủng hoảng dịch tễ, hoạt động khai thác than đá được miễn trừ thực hiện lệnh phong tỏa.

(AFP) - Lễ Phục Sinh không con chiên ở thánh địa Lộ Đức (Lourdes). Do lệnh phong tỏa trên toàn nước Pháp, lần đầu tiên mùa lễ Phục Sinh tại thánh địa Lộ Đức sẽ được truyền hình trực tiếp. Tất cả các buổi lễ từ 7 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày, trong suốt 9 ngày liên tiếp, đều được truyền trực tiếp trên các kênh TV Lourdes, KTO, cũng như các mạng xã hội Facebook Live, YouTube của thánh địa. Thánh địa Lộ Đức đóng cửa từ ngày 17/03 cho đến khi có lệnh mới.

