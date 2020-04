Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Trung Quốc tố cáo Đài Loan là đã tấn công WHO một cách “thâm hiểm”. Cơ quan phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc khuya hôm qua 09/04/2020 tố cáo đảng Dân Tiến của đương kim tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã dùng “đạo quân internet” để cho rằng WHO và những người lãnh đạo định chế này là những kẻ kỳ thị chủng tộc. Hành động của Bắc Kinh phụ họa thêm cho lời tố cáo của chính tổng giám đốc WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 08/04 cho rằng ông đang là mục tiêu của những lời gièm pha phân biệt chủng tộc đến từ Đài Loan.

(Reuters) – Cam Bốt thông qua luật về tình trạng khẩn cấp nhân dịch virus corona. Quốc Hội Cam Bốt hôm nay đã thông qua luật về tình trạng khẩn cấp với mục đích được cho là để chuẩn bị đối phó với dịch virus corona. Luật cho phép chính phủ toàn quyền kiểm soát thông tin, cấm hoặc hạn chế phát tán thông tin có thể gây hoang mang, hoảng loạn trong dân chúng làm tổn hại an ninh quốc gia. Hình phạt cho người vi phạm có thể lên tới 10 năm tù. Ngay lập tức, các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo luật về tình trạng khẩn cấp có thể được chính quyền Hun Sen lợi dụng để bóp nghẹt thêm các quyền tự do ở Cam Bốt. Theo thống kê chính thức, Cam bốt ghi nhật 119 ca nhiễm virus corona. Hôm nay nước này ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới. Chưa có trường hợp tử vong nào vì Covid-19 tại Cam Bốt.

(Le Figaro) – Cư dân miền bắc Ấn Độ lần đầu tiên được nhìn thấy dãy Himalaya sau 30 năm. Nhờ các biện pháp phong tỏa ban hành từ ngày 25/03, mức độ ô nhiễm không khí giảm, cư dân bang Penjab ở miền bắc Ấn Độ đã có thể nhìn thấy dãy Himalaya (còn gọi là Hi Mã Lạp Sơn), thậm chí từ khoảng cách 200km. Nhiều người dân nói rằng họ chưa từng được nhìn thấy dãy núi suốt 30 năm qua.

(AFP) – Nhật Bản : Võ sĩ Sumo đầu tiên chết vì Covid-19. Hôm nay, 10/04/2020, Liên đoàn Sumo Nhật Bản thông báo ca tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19 trong số các võ sĩ Sumo tại nước này. Do tình hình dịch bệnh, các trận đấu Sumo ở Nhật nay diễn ra mà không có khán giả, hoặc bị dời lại. Liên đoàn Sumo vẫn để cho các võ sĩ tập luyện mỗi ngày, nhưng họ được đo thân nhiệt 2 lần trong ngày. Tuy dịch Covid -19 ở Nhật không nặng bằng nhiều nước khác (chỉ có khoảng hơn 5.300 ca lây nhiễm và 88 ca tử vong tính đến hôm nay), nhưng chính phủ Tokyo đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại 7 vùng.

(Reuters) – Bất chấp Covid-19, Kim Jong Un lại chỉ huy một cuộc tập trận. Theo hãng tin KCNA ngày 10/04/2020, đúng vào ngày Quốc Hội Bắc Triều Tiên chuẩn bị họp lại, lãnh đạo nước này đã chỉ huy một cuộc tập trận ở quy mô nhỏ. Hiện tại Bắc Triều Tiên thông báo không ghi nhận bất kỳ một ca Covid-19 nào trên lãnh thổ, nhưng theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, 500 người đã bị cách ly.

(AFP) – Covid-19 : Indonesia triển khai quân đội kiểm soát lệnh phong tỏa. Từ ngày 10/04/2020 quân đội Indonesia được huy động đến thủ đô Jakarta hỗ trợ cảnh sát. Tháng 03, tổng thống Joko Widodo đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới trước đà lây lạn của dịch Covid-19. Theo thống kê chính thức, trên toàn quốc có hơn 3.500 ca nhiễm, 306 người thiệt mạng.

(AFP) – Pháp xác nhận 50 quân nhân dương tính với virus corona trên hàng không mẫu hạm Charles De Gaulle. Bộ Quân Lực Pháp hôm nay 10/04/2020 thông báo 3 thủy thủ được đưa vào bờ trong lúc tàu sân bay Pháp tiếp tục hành trình tới Toulon.

(AFP) – Mafia Ý làm từ thiện giữa mùa dịch Covid-19. Giữa lúc nước Ý đang trong thảm họa dịch bệnh, các tổ chức tội phạm ở Ý cũng tham gia hành động cứu trợ những người có hoàn cảnh khốn khó nhất, theo tin của nhà báo Roberto Saviano, chuyên theo dõi các hoạt động mafia tại Ý. Ngoài việc cung cấp lương thực thực phẩm cho người nghèo, ở Napoli, thành phố lớn phía nam Ý, các trùm mafia còn ra lệnh chủ nợ phải xóa lãi cho con nợ. Theo nhà báo, tác giả của nhiều cuốn sách viết về mafia Ý, người dân sẽ biết ơn và ủng hộ các tổ chức tội phạm trong các hoạt động về sau như tham gia ứng cử chính quyền địa phương hay cho mượn tên trong các hợp đồng làm ăn.

(Reuters) – Virus corona vẫn chưa buông tha Iran. Phát ngôn viên bộ Y Tế Iran ngày 10/04/2020 cho biết có thêm 122 người chết trong ngày hôm qua, nâng tổng số nạn nhân lên thành 4.232 người. Trên toàn quốc có 68.000 người bị lây nhiễm. Iran là ổ dịch Covid-19 lớn nhất tại Trung Đông.

