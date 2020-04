Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Lễ hội bia Oktoberfest của Đức bị hủy do dịch Covid-19. Hôm nay, 21/04/2020, chính quyền bang Bayern của Đức thông báo, do tình hình dịch bệnh, buộc phải hủy bỏ lễ hội bia dự trù vào tháng 9 tại thành phố Munich. Theo lời thủ tướng bang Bayern, Markus Söder, với hơn 6 triệu khách, đến từ khắp nước Đức cũng như từ nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, nguy cơ quá lớn để có thể duy trì sự kiện này.

(AFP) – Covid-19 : Bang Maryland Mỹ đặt mua bộ xét nghiệm của Hàn Quốc. Hôm qua, 20/04/2020, thống đốc Larry Hogan thông báo đã đặt mua 200 ngàn bộ xét nghiệm virus corona. Ông Hogan khẳng định số bộ xét nghiệm này, trị giá tổng cộng 9 triệu đôla, sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng xét nghiệm của bang Maryland, nơi đã có 516 ca tử vong và dịch bệnh chưa lên đến đỉnh.

(Yonhap) – TT Mỹ Donald Trump bác đề nghị của Seoul về chia sẻ chi phí quốc phòng. Hôm qua, 20/04/2020, ông Trump đã giải thích là Hàn Quốc rất giàu và phải trả một phần lớn chi phí cho việc duy trì khoảng 28.500 binh lính Mỹ ở miền nam Triều Tiên. Hoa Kỳ hôm nay vừa gởi thêm hai máy bay do thám đến bán đảo Triều Tiên, theo tin từ trang Twitter của Aircraft Spots.

(AFP) – Washington ngày 20/04/2020 kêu gọi Bắc Kinh bãi bỏ hạn chế đối với một luật sư nổi tiếng. Đó là luật sư Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang), một trong những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc nổi tiếng. Chuyên bảo vệ các nhà hoạt động chính trị và những nông dân bị cướp đất, luật sư Vương đã được trả tự do vào đầu tháng này sau gần 5 năm bị giam, nhưng cho tới nay chưa được phép về nhà ở Bắc Kinh. Nhân dịp này, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ còn kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho toàn bộ các nhà hoạt động khác.

(AFP) – Mỹ bổ nhiệm đại sứ ở Belarus. Theo thông báo ngày 20/04/2020 của Nhà Trắng, người được bổ nhiệm bà Julie Fisher, nguyên là quan chức đặc trách các vấn đề châu Âu trong bộ Ngoại Giao Mỹ. Đây là đại sứ Mỹ đầu tiên kể từ 10 năm qua. Năm 2008, tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko đã trục xuất đại sứ Mỹ để phản đối việc chính quyền Bush ban hành các biện pháp trừng phạt đối với ông.

(AFP) – Israel : Thỏa thuận về chính phủ đoàn kết dân tộc. Sau 16 tháng khủng hoảng chính trị chưa từng có trong lịch sử Israel, hôm qua, 20/04/2020, thủ tướng Benjamin Netayahu và cựu đối thủ Benny Gantz cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Theo thỏa thuận này, ông Netayahu sẽ giữ chức thủ tướng trong 18 tháng đầu tiên, và trong thời gian đó, đảng của ông Gantz sẽ nắm bộ Quốc Phòng. Sau 18 tháng, sẽ đến lượt ông Gantz làm thủ tướng Israel.

(AFP) – Covid-19 : Những nhà may của Opéra de Paris chuyển sang sản xuất khẩu trang. Không còn những buổi biểu diễn trên sân khấu, giới nghệ sĩ Nhà Hát Paris tạm thời không cần đến những đôi tay vàng và óc sáng tạo của những người thợ may chỉ phục vụ cho Opéra de Paris. 30 nghệ nhân này làm việc từ nhà và dồn nỗ lực để may khẩu trang. Sau hai tuần lễ hoạt động, họ đã sản xuất 2 ngàn chiếc khẩu trang bằng vải cho các hội từ thiện, các tổ chức tế bần.

(AFP) – Liên Hoan Phim Quốc Tế Venise bất khuất trước virus corona. Vào lúc rất nhiều festival tên tuổi trên thế giới, như Liên Hoan Cannes bị hoãn lại hay hủy bỏ, ban tổ chức Venise ngày 21/04/2020 cho biết sự kiện văn hóa này sẽ được duy trì và sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 12/09/2020.

(AFP) – Covid-19 : Thụy sĩ dành khách sạn 3 sao cho người vô gia cư. Vào lúc dịch bệnh hoành hành, cuối tháng 3/2020 khách sạn Bel'Espérance ngay tại trung tâm Genève dành 20 phòng cho người vô gia cư. Đối với số này, đây là một « kịch bản trong mơ » : họ có một mái nhà, được ngủ trong đệm êm, chăn ấm, và được nuôi ăn ngày ba bữa. Giám đốc khách sạn, ông Alain Meuwly giải thích : « trong lúc 90 % đơn thuê phòng bị hủy bỏ, đây là một quyết định đương nhiên thôi ».

