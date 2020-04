Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Kim Jong Un có thể đi tránh virus corona. Theo bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 28/04/2020, lãnh đạo Bắc Triều Tiên không dự lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh Kim Nhật Thành hôm 15/04 là do áp dụng các biện pháp phòng dịch, chứ không phải là do vấn đề sức khỏe. Rất nhiều hoạt động lễ hội và bữa tiệc truyền thống nhân sự kiện này cũng đã bị hủy do lo ngại virus corona lây lan.

(Le Figaro) - TT Mỹ Donald Trump nói đã có thông tin về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo BTT Kim Jong Un. Trong cuộc họp báo ngày 27/04/2020 tại Nhà Trắng, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh đang có rất nhiều tin đồn, ông Trump nói ông có « một ý rất hay » nhưng nhưng « không thể nói ngay bây giờ ». Tổng thống Mỹ còn nói rất có thể mọi người sẽ sớm được nghe nói về chuyện này « trong một tương lai không xa lắm ».

(AFP) - Sẽ không có Thế Vận Hội Tokyo 2021 nếu dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành. Ngày 28/04/2020, ông Yoshiro Mori, người đứng đầu ban tổ chức, cho biết không thể hoãn thêm một lần nữa Thế Vận Hội nên sự kiện này có thể sẽ bị hủy nếu không kiểm soát được tình hình dịch từ giờ đến năm 2021. Thế Vận Hội Tokyo, theo dự kiến diễn ra vào mùa hè 2020 đã phải hoãn sang năm 2021, từ ngày 23/07 đến 08/08.

(AFP) - Hai tầu chở hơn 500 người Rohingya trôi dạt, Liên Hiệp Quốc khẩn thiết yêu cầu Bangladesh cho cập bờ. Trong thư gửi chính quyền Bangladesh ngày 27/04/2020, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nhấn mạnh những người này « rất cần lương thực, chăm sóc y tế và mọi hỗ trợ nhân đạo cần thiết » để tránh một thảm họa nhân đạo. Tuần trước, chính quyền Dacca cho biết « không nhận bất kỳ người Rohingya nào khác ». Có khoảng 1 triệu người Rohingya Miến Điện hiện sống tị nạn ở Bangladesh.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ : Hơn 400 người bị câu lưu vì có hành vi « khiêu khích trên các mạng xã hội » liên quan đến đại dịch Covid-19. Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua 27/04 cho biết cảnh sát đã tiến hành 402 vụ bắt giữ kể từ tháng 3. Trong vòng 42 ngày, bộ Nội Vụ xác định được 6.362 tài khoản mạng xã hội có hành vi khiêu khích và 855 nghi phạm. Chính quyền Ankara đang truy tìm những người bị nghi ngờ gieo rắc tin đồn về virus corona hoặc chỉ trích chính phủ về công tác quản lý dịch bệnh. Còn tại Istanbul, một đền thờ Hồi giáo trở thành nơi cung cấp thực phẩm miễn phí cho người nghèo.

(AsiaNews) - Luật sư người Hoa tại Mỹ Trần Quang Thành : Đảng Cộng Sản Trung Quốc là virus nguy hiểm nhất. Phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức Faith & Law hợp tác với Viện Sinh Thái Con Người, Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, tổ chức hôm 24/04/2020, nhà hoạt động Trung Quốc tị nạn tại Mỹ, luật sư Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) gọi đảng Cộng Sản Trung Quốc là « virus lớn nhất và nguy hiểm nhất trong mọi loại virus ». Luật sư Trần Quang Thành chỉ ra rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc giữ im lặng về sự lây lan của virus ở Vũ Hán và thao túng các số liệu về số người nhiễm bệnh và tử vong trong nước, vi phạm nhân quyền. Ông Trần cũng nhấn mạnh Bắc Kinh lợi dụng đại dịch để trấn áp các nhà bất đồng chính kiến, lấy cớ cách ly để giam giữ họ.

(RFI) - Brazil: Tổng thống Jair Bolsonaro trong tầm nhắm của tư pháp. Tiếp theo tố giác của cựu bộ trưởng tư pháp Sergio Moro, một thẩm phán liên bang Brazil ra lệnh điều tra sơ bộ về những lời tố cáo tổng thống Jair Bolsonaro can thiệp vào công việc của tư pháp. Theo lệnh của thẩm phán Celsode Mello, cảnh sát điều tra có 60 ngày để thẩm vấn Sergio Moro, cựu bộ trưởng tư pháp. Nhân vật có tiếng chống tham ô đã đột ngột từ chức hôm 24/04 và tố cáo tổng thống Brazil gây áp lực cách chức chỉ huy trưởng cảnh sát liên bang và nhiều vụ bê bối khác. Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc ít nhất 7 tội trong đó có hành vi cản trở công lý và tắc trách trong nhiệm vụ lãnh đạo hành pháp.

(AFP) - Ý : Rác thải y tế, mối họa tái nhiễm bệnh ? Các bệnh viên Ý trên tuyến đầu chống dịch giờ có nguy cơ đối mặt với núi rác thải y tế, nguồn nhiễm bệnh tiềm tàng. Lượng rác thải y tế tại các vùng Cremone hay Lombardia đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần trong vòng một tháng. Theo lãnh đạo một bệnh viện, dịch Covid-19 đã làm cho việc sàng lọc và xử lý rác thải y tế bội phần khó khăn.

