(AP) - Tổng thư ký LHQ: Đoàn kết để « tái thiết thế giới tốt đẹp hơn » sau dịch bệnh. Ngày 28/04/2020, trong cuộc mít-tinh quốc tế trực tuyến về biến đổi khí hậu kéo dài hai ngày, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước hợp sức chống dịch Covid-19 và những mối đe dọa khác, như biến đổi khí hậu. Theo ông, dịch bệnh « đã cho thấy tình trạng thiếu bền vững của các xã hội, của các nền kinh tế trước các cú sốc » và « chỉ có sự lãnh đạo can đảm, có tầm nhìn và tập thể » mới có thể đối phó được. Ông Guterres kêu gọi « sử dụng nỗ lực phục hồi sau dịch bệnh để xây dựng nền tảng cho một thế giới vững chắc, lành mạnh và bền vững hơn » cho mọi người.

(Global Times) - Covid-19 ảnh hưởng đến ngân sách quân sự 2020 của Trung Quốc. Theo giới phân tích Trung Quốc được Hoàn Cầu Thời Báo trích dẫn ngày 28/04/2020, ngân sách quân sự 2020 sẽ bị giảm nhẹ, theo dự kiến ban đầu là 1,27 nghìn tỉ nhân dân tệ (179 tỉ đô la), có thể giảm xuống còn 1 nghìn tỉ nhân dân tệ. Ngân sách chính thức sẽ được công bố trong kỳ họp Quốc Hội sẽ diễn ra vào tháng 05/2020, sau khi bị hoãn vì dịch Covid-19. Năm 2019, Trung Quốc đã dành gần 1,2 nghìn tỉ nhân dân tệ cho quốc phòng, tăng 7,5% so với năm 2018.

(China Daily) - Hoa Kỳ thắt chặt xuất khẩu linh kiện bán dẫn và phụ tùng máy bay sang Trung Quốc. Theo quy định mới được đăng trên trang web của bộ Thương Mại Hoa Kỳ ngày 27/04/2020, các công ty Mỹ cần có giấy phép để được quyền cung cấp hàng cho các công ty ở Trung Quốc, có liên quan đến quân đội, kể cả những sản phẩm dùng trong dân sự. Mỹ cũng bỏ các trường hợp ngoại lệ cho phép một số công nghệ Mỹ được xuất sang Trung Quốc mà không cần giấy phép.

(AFP) - Bỉ thu giữ gần 800 tấn thuốc trừ sâu « không phù hợp » nhập từ Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 28/04/2020, Cơ quan Bỉ phụ trách an toàn thực phẩm (Afsca) cho biết đây là kết quả điều tra chung giữa tư pháp và cơ quan hành chính Bỉ. Số hàng được tịch thu ở cảng Anvers, do một công ty có trụ sở ở Bỉ nhập và dành cho các nhà trồng rau, hoa quả châu Âu.

(AFP) - Trung Quốc cung cấp 10 triệu bộ xét nghiệm virus corona cho Úc. Theo thông báo ngày 29/04/2020 của tập đoàn khai thác mỏ Fortescue của Úc, nhờ các mối quan hệ riêng, thỏa thuận đã được tập đoàn này ký với đối tác Trung Quốc BGI, có giá thấp hơn so với thị trường. Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, sau khi chính quyền Canberra yêu cầu điều tra độc lập về cách xử lý dịch của Bắc Kinh. Đại sứ Trung Quốc tại Úc đe dọa tẩy chay một số mặt hàng của Úc.

(Reuters) - Ít nhất 40 dân thường, trong đó có 11 trẻ em, bị thiệt mạng trong một vụ nổ ở phía bắc Syria. Trên Twitter ngày 28/04/2020, bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng Kurdistan YPG ở Syria là chủ mưu vụ tấn công, xảy ra ở trung tâm thị xã Afrin. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong khu vực từ khi các lực lượng địa phương được Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ kiểm soát khu vực này.

(Reuters) - Máy bay 737 MAX tiếp tục « đắp chiếu » đến tháng 08/2020. Một số nguồn tin nắm rõ hồ sơ cho Reuters biết ngày 28/04/2020. Máy bay Boeing 737 MAX bị cấm bay từ năm 2019 sau hai tai nạn thảm khốc.

(AFP) - Giấy bạc euro ít có nguy cơ làm lây nhiễm virus corona. Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương châu Âu trấn an như trên ngày 28/04/2020 do « virus corona có thể tồn tại lâu hơn từ 10 đến 100 lần trên bề mặt thép không gỉ, so với trên bề mặt giấy bạc (đồng euro) làm từ sợi bông ».

(AFP) - Diễn đàn Hòa Bình vẫn được duy trì vào tháng 11/2020. Diễn đàn lần thứ ba, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế và xã hội dân sự, sẽ vẫn diễn ra như kiến từ ngày 11 đến 13/11 vì theo ban tổ chức ngày 28/04/2020, khủng hoảng Covid-19 là cơ hội để các nước nhận thấy cần phải hành động tập thể.

