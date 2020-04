Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Tìm thấy chiếc trực thăng Canada mất tích khi tập trận cùng NATO. Xác chiếc trực thăng CH-148 « Sea King » của Canada, bị mất tích tối ngày 29/04/2020 khi tham gia một hoạt động tác chiến của NATO, đã được tìm thấy trong vùng biển giữa Hy Lạp và Ý, theo nguồn tin quân sự của Hy Lạp ngày 30/04/2020. Quân đội Canada cho biết chiếc trực thăng với 6 người đã bị mất tích tối qua sau khi cất cánh khỏi khu trục hạm chở trực thăng trong khuôn khổ một cuộc diễn tập với các đồng minh trong vùng biển Hy Lạp.

(AFP) - WHO lại triệu tập họp trong khi đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành. Sau 3 tháng công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì virus corona, lãnh đạo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) thông báo hôm nay 30/04/2020, triệu tập họp các chuyên gia của Ủy ban Khẩn Cấp để đánh giá tình hình đại dịch. Từ Genève, một lần nữa tổng giám đốc của tổ chức, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn nhắc lại các kêu gọi hành động từ hồi cuối tháng Giêng, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức là chỉ đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo nhằm hỗ trợ các nước hành động chống dịch. Ngày càng có nhiều nước chỉ trích WHO đã chậm trễ và yếu kém trong xử lý khủng hoảng đại dịch Covid-19.

(Pacific Air Forces) - Hai oanh tạc cơ B-1 của Mỹ tiến hành tuần tra trên Biển Đông. Theo thông tin ngày 30/04/2020 trên trang Pacific Air Forces, hai máy bay ném bom B-1B Lancers, xuất phát từ căn cứ không quân Ellsworth ở bang Nam Dakota (Mỹ), tiến hành nhiệm vụ kéo dài 33 giờ ở Biển Đông, trong khuổn khổ chiến dịch ngày 29/04 phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương và bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) và Lực lượng đặc nhiệm ném bom (BTF). Mục tiêu của chiến dịch là thể hiện mô hình sử dụng năng động lực lượng không quân Mỹ phù hợp với các mục tiêu chiến lược an ninh quốc gia và tầm nhìn chiến lược về sự hiện diện của oanh tạc cơ, cũng như bảo đảm cho các đồng minh và đối tác của Mỹ.

(AFP) - Thống chế Khalifa Haftar tuyên bố "ngừng chiến dịch quân sự" tại Libya trong mùa ramadan của người Hồi Giáo. Tuyên bố này được đưa ra trong đêm 29/04/2020. Trước mắt chính phủ Đoàn Kết Dân Tộc được Liên Hiệp Quốc công nhận chưa có phản ứng. Kể từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ năm 2011, hai phe nắm quyền tại Libya. Một bên là chính phủ Đoàn Kết Dân Tộc trong tay thủ tướng Fayez Al Sarraj và bên kia là lực lượng Quân Đội Quốc Gia Libya do thống chế Khalifa Haftar kiểm soát tại miền đông Libya. Từ hơn một năm qua tướng Haftar mở chiến dịch quân sự chinh phục thủ đô Tripoli.

(AFP) - Đức đặt phong trào Hezbollah trong danh sách các tổ chức khủng bố. Berlin ngày 30/04/2020 thông báo cấm toàn bộ các hoạt động của tổ chức Liban theo hệ phái Shia Hezbollah tại Đức. Tới nay chỉ có nhánh quân sự của tổ chức này bị cấm hoạt động tại Châu Âu. Quyết định của chính quyền Berlin khiến Mỹ và Israel hài lòng.

(AFP) - Nga vượt ngưỡng 100.000 ca nhiễm virus corona. Cổng thông tin điện tử của chính phủ Nga ngày 30/04/2020 cho biết trên toàn quốc có 1.073 người tử vong vì Covid-19 và hơn 106.000 bệnh nhân bị lây nhiễm. Matxcơva và Saint - Petersbourg là hai thành phố bị nặng nhất.

(AFP) - Pháp dự trù 20 triệu euro khuyến khích người dân đi xe đạp. Đây là một trong những hậu quả trực tiếp Covid-19 gây nên. Trong nỗ lực thuyết phục công chúng bớt sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, bộ Môi Trường Pháp ngày 29/04/2020 dự trù ngân sách 20 triệu euro để hỗ trợ người lao động đi làm bằng xe đạp. Những ai có xe cũ có thể nhận được 50 euro để sửa xe và dùng làm phương tiện di chuyển. Trên toàn quốc có khoảng 30 triệu chiếc xe đạp cũ.

(AFP) - 16.000 nhân viên của Boeing bị mất việc. Ngày 29/04/2020 tập đoàn máy bay Mỹ Boeing thông báo cắt giảm 10 % nhân sự, giảm mức sản xuất, do tác động của đại dịch Covid-19. Cơ quan thẩm định tài chính Mỹ S&P lập tức hạ điểm về mức độ an toàn của tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ.

AFP) - Cụ bà người Bỉ 100 tuổi bình phục trong cuộc chống chọi với virus corona. Cụ bà Julia Dewilde được xuất viện hôm 29/04/2020 sau 19 ngày được điều trị tại thị trấn Segaing, gần Liège (phía đông vương quốc Bỉ). Bà vừa mừng thọ 100 tuổi hôm 25/04/2020.

(AFP) - Greta Thunberg tặng Liên Hiệp Quốc 100.000 đô la chống Covid-19. Tổ chức Nhi Đồng Quốc Tế UNICEF ngày 30/04/2020 thông báo, nhà bảo vệ môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển, Greta Thunberg giờ đây dấn thân vì mục tiêu đẩy lùi virus corona. Thiếu nữ 17 tuổi này dành trọn số tiền thưởng từ tổ chức nhân quyền Đan Mạch Human Act để trao lại cho UNICEF. Thunberg muốn qua đó góp phần bảo vệ trẻ em trên thế giới trong đại dịch Covid-19.

