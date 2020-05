Quảng cáo Đọc tiếp

(The Straits Times và Channel News Asia) – Malaysia và Singapore dần dần dỡ bỏ phong tỏa. Gần như toàn bộ các ngành kinh tế Malaysia, nền kinh tế thứ ba của khối Đông Nam Á, sẽ mở lại kể từ ngày thứ Hai tới, 04/05. Tuy nhiên, thủ tướng Malaysia nhấn mạnh là cần phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa dịch. Quốc gia láng giềng Singapore cũng dự kiến giảm nhẹ mức độ phong toả. Theo bộ trưởng Y Tế Singapore, với các biện pháp giãn cách xã hội áp dụng từ 2 tuần nay, các trường hợp lây nhiễm mới đã giảm, nhiều lĩnh vực kinh tế có thể bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 12/05.

(Reuters) – Covid-19 đã gây thiệt hại 2 tỷ euro cho SNCF. Trên đài phát thanh France Inter sáng nay, 02/05/2020, ông Jean-Pierre Farandou, chủ tịch tổng giám đốc Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp SNCF cho biết, lệnh phong tỏa được ban hành từ ngày 17/03 đã khiến công ty này thất thu 2 tỷ euro. Nhân dịp này ông nhắc lại là sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ kể từ ngày 11/05, các hành khách sẽ bắt buộc đeo khẩu trang khi đi xe lửa để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên phương tiện chuyên chở công cộng này.

(RFI) – Achentina : Tranh luận về việc trả tự do cho tù nhân để tránh lây nhiễm Covid. Tranh luận bùng lên tại quốc gia Nam Mỹ này, sau khi hàng chục tù nhân được trả tự do ngày 01/05/2020 để tránh dịch bệnh tại các trại giam quá tải. Các tù nhân được tạm trả tự do là những người phạm tội nhẹ, hoặc bị giam giữ để phòng ngừa. Theo một thăm dò dư luận, có đến 82% người Achentina phản đối việc này. Bị áp lực, tổng thống Achentina phải lên tiếng trên Twitter, tuyên bố loại trừ khả năng trả tự do ồ ạt.

(MedRvix) – Béo phì là tác nhân có nguy cơ khiến bệnh tình thêm trầm trọng nhiều nhất đối người nhiễm virus corona mới. Nghiên cứu của Anh Quốc được công bố trong tuần vừa qua cho thấy là nam giới và béo phì là hai yếu tố khiến bệnh tình của người nhiễm bệnh Covid thêm trầm trọng. Đây là nghiên cứu quy mô lớn nhất ngoài Trung Quốc cho đến nay về khía cạnh này của đại dịch Covid-19. Nghiên cứu do Đại học Edimbourg, Đại học Liverpool và Đại học Imperial College Luân Đôn phối hợp thực hiện, trên các dữ kiện liên quan đến 17.000 bệnh nhân tại 166 bệnh viện của nước Anh, trong thời gian từ ngày 6/2 đến 18/4.

(AFP) – Thuốc trị huyết áp cao không làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19. Đó là kết luận của ba công trình nghiên cứu được đăng tải hôm 01/05/2020, trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine. Ba nghiên cứu này dựa trên các hồ sơ bệnh lý của hàng ngàn bệnh nhân đã được xét nghiệm virus corona. Kết luận nói trên sẽ làm yên tâm hàng triệu người đang uống các thuốc hạ huyết áp.

( AFP ) – Mèo cũng bị nhiễm virus corona. Ngày 02/05/2020, Trường Thú Y Quốc Gia Alfort thông báo lần đầu tiên tại Pháp có một con mèo được xét nghiệm dương tính với virus corona gây bệnh Covid-19, rất có thể bị lây nhiễm từ người chủ. Nhân dịp này, Trường Alfort khuyến cáo các bệnh nhân Covid-19 cũng nên « giãn cách xã hội » với mèo mà họ nuôi trong nhà.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký