(AFP) – Afghanistan : Một căn cứ quân sự bị Taliban tấn công. Tối Chủ Nhật, 03/05/2020, một xe tải nhẹ có cài bom đã phát nổ ngay cổng vào khu căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, nơi đồn trú của khoảng 150 binh sĩ và cơ quan tình báo. Ít nhất có 18 người chết và một người bị thương, theo như thông tin từ một nhân viên tình báo. Quân nổi dậy Taliban hôm nay 04/05/20200 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Bất chấp thỏa thuận ký kết ngày 29/02/2020 giữa Hoa Kỳ và phe Taliban, chính quyền Afghanistan hai tháng gần đây tiếp tục gánh lấy những thiệt hại nặng nề.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu cho phép chính phủ Pháp hỗ trợ Air France. Ủy viên châu Âu phụ trách Cạnh tranh, Margrethe Vestager, trong một thông cáo ngày 04/05/2020 giải thích : « Quyết định bảo lãnh và sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Pháp trị giá 7 tỷ euro sẽ giúp cho Air France có được nguồn tài chính mà hãng này cần khẩn cấp để chống chọi với những tác động do đại dịch Covid-19 gây ra. »

(AFP) – Giáo hoàng danh dự Benedicto XVI than phiền bị « kiểm duyệt ». Cựu giáo hoàng, nay 93 tuổi cho rằng ông là nạn nhân của việc « cố tình bóp méo sự thật » trong một tác phẩm đề tựa « Benedicto XVI – Một cuộc đời ». Tập sách bao gồm một số đoạn phỏng vấn, theo như một số trích đoạn được đăng trên báo chí Đức. Vẫn theo vị giáo hoàng danh dự này, ông không muốn « bình luận, phân tích những lý do thật sự vì sao người ta muốn bóp nghẹt tiếng nói » của ông tại một đất nước mà Giáo Hội Công Giáo hiện được cho là do những giáo sĩ có tư tưởng cải cách lãnh đạo, thường xuyên chỉ trích ông về những lập trường của ông đối với đạo Hồi và nhất là về việc hôn nhân đồng tính.

(AFP) – Virus corona : Thủ tướng Canada do dự có nên gởi con đi học lại. Trả lời câu hỏi đài Radio-Canada ngày 03/05/2020, thủ tướng Trudeau thừa nhận rằng « đây sẽ làm một quyết định cực kỳ khó khăn cho rất nhiều bậc phụ huynh ». Trường công lập ở Ontario mà ba đứa con của ông đang theo học trong sắp tới sẽ chưa thể mở cửa lại.

(AFP) – Venezuela phá vỡ mưu toan « xâm nhập từ biển ». Chính quyền Caracas ngày 03/05/2020 khẳng định phá tan âm mưu « xâm lược từ đường biển » của quân đánh thuê đến từ Colombia. Nhóm quân « xâm lược » này bị cáo buộc mưu toan « ám sát » các lãnh đạo chính phủ xã hội chủ nghĩa và xúi giục đảo chính chống lại tổng thống Nicolas Maduro. Toàn bộ số lính đánh thuê này đã bị quân đội Venezuela bắn hạ hoặc bắt giữ.

(RFI) – Ấn Độ bắt đầu tiến trình dỡ bỏ phong tỏa theo từng giai đoạn. Quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới đã dỡ bỏ kể từ sáng nay, 04/05/2020, một số hạn chế nhất định được áp dụng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới trong sáu tuần qua đã hoàn toàn đóng cửa. Các biện pháp phong tỏa đó có lẽ đã góp phần giúp Ấn Độ thoát khỏi thảm họa. Từ đầu dịch đến nay, cường quốc khoảng 1,3 tỷ dân này ghi nhận gần 1.400 ca tử vong và hơn 42.000 ca nhiễm.

