Một người đàn ông bước lên sân khấu với bộ vest đen, đeo kính đen, cất tiếng hát những bản nhạc buồn làm tan vỡ triệu con tim và ra đi đột ngột trong cơn đau tim ở tuổi 52. Đó là chính là Roy Orbison, người được Elvis Presley nhận xét là ca sỹ suất sắc nhất hành tinh.

Gia Trình nói về ngôi sao pop/rock chinh phục trái tim người nghe bởi chất giọng truyền cảm với những bản nhạc melancholy (đa sầu, đa cảm) như Only The Lonely, In Dreams, Crying.

Album vinh danh sự nghiệp

Gần ba mươi năm sau khi ông qua đời, năm 2017, dàn nhạc giao hưởng danh tiếng nhất London, Royal Philharmonic hồi sinh ký ức âm nhạc đẹp nhất khi kết hợp với gia đình ông biểu diễn các bài hát để đời của Roy Orbinson. Tạp chí âm nhạc uy tín Rolling Stone đã bình chọn cố nghệ sỹ (sinh năm 1936 - mất năm 1988) vào top 100 nghệ sỹ biểu diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Dàn nhạc giao hưởng thu âm tại studio nổi tiếng Abbey Road, các con trai của Orbison ghi âm tại Black River Studios, tại Nashville, một studio mà cha họ từng sở hữu.

Album ghi nhận đóng góp không nhỏ từ những người con của Roy Orbison trong vai trò nhạc sỹ: Wesley và Roy Jr cùng chơi guitar, Alex chơi trống và thậm chí cả cháu nội Roy III, chơi tambourine trong bản hit nổi tiếng Oh Pretty Woman (Ôi, người đàn bà đẹp).

Bản ghi âm mới không đánh mất đi kho cảm xúc của bản hát gốc, diễn tả sự mê hoặc trước người phụ nữ đẹp. Giai điệu không buồn bã, nhưng bài hát vẫn có nét ưu tư, phiền muộn của Roy trong sự theo đuổi của kẻ si tình cho đến khi người phụ nữ tìm đến bên anh.

Album A Love so beautiful (Một tình yêu rất đẹp, 2017) là hợp tuyển các bản nhạc gắn với tên tuổi của Roy Orbison xuyên suốt sự nghiệp sáng tác và biểu diễn từ thập niên 60 và cuối thập niên 80. Dưới bản phối khí dàn nhạc giao hưởng, người nghe được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn: chất giọng truyền cảm lồng trong tầng lớp âm thanh trầm bổng.

Đầu thập niên 1960, Roy Orbison đã từng dội bom liên tiếp bảng xếp hạng Billboard Top 10 với 9 ca khúc kinh điển như Oh Pretty Woman, In dreams, Only the lonely, Crying. Sau đó, tên tuổi của Roy chìm xuống trước làn sóng British Invasion (Cuộc xâm lăng của văn hóa Anh Quốc) điển hình như nhóm The Beatles hay The Rolling Stones trên xứ sở cờ hoa. Mặc dù ông vẫn tổ chức nhiều live concert suốt thập niên 70, nhưng không có bản hit xuất sắc, nổi trội như thập niên 1960.

Thập niên 1980 chứng kiến sự trở lại đầy thăng hoa của ông khi bản nhạc lừng lẫy một thời In dreams (Trong những giấc mơ) được chọn làm nhạc phim Blue Velvet (Màn nhung xanh, 1986) do nữ minh tinh Isabella Rosellini thủ vai.

Ca khúc ru khán giả trong mộng mị, lạc vào hồi ức cuộc tình tan vỡ. Kỳ lạ thay, nó rất khớp với nội dung bộ phim thriller bí ẩn, bi kịch mà đạo diễn David Lynch “mát tay” lựa chọn. Thành công của soundtrack phim Blue Velvet tạo nên đòn bẩy mạnh mẽ cho sự trỗi dậy của âm nhạc Roy với công chúng.

In dreams I walk with you, in dreams I talk to you ; In dreams you're mine, all of the time ; We're together in dreams, in dreams.

Trong những giấc mơ, anh đi dạo và nói chuyện cùng em ; Trong mơ, em thuộc về anh mọi lúc ; Chúng ta luôn bên nhau trong giấc mơ.

Âm nhạc buồn và bi kịch cuộc đời

Cho dù nhịp điệu bài hát nhanh hay chậm, hầu hết khán giả và thậm chí chính Roy Orbinson đều phải lòng chất giọng truyền cảm của ông. Một giọng nam không dày, không ấm, nhưng lại có độ rung tạo được thiện cảm đến không ngờ. Ca từ và giai điệu những bài hát ông đa phần đề cập tới nỗi buồn, sự cô đơn, sự tan vỡ tình cảm trong tiết tấu nhịp chậm rãi.

Phải chăng những bi kịch lặp lại trong cuộc đời của Roy đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới những sáng tác của ông? Người vợ đầu Claudette đã qua đời trong tai nạn xe phân khối năm 1966. Hai năm sau, hai trong số ba con trai của Orbison cũng qua đời vì hỏa hoạn năm 1968. Trong một cuộc phỏng vấn, Roy thổ lộ rằng “Để trở thành một nhạc sỹ kiêm ca sỹ biểu diễn, mỗi ca khúc phải đến từ sâu thẳm bên trong bạn, và bạn phải đối xử, tôn trọng nó như những nghệ sỹ thực thụ”. Vì thế, khán giả luôn mặc định tên tuổi của ông luôn gắn bó với những bản nhạc nói về sự cô đơn hay mất mát trong tình yêu.

Đáng chú ý, Billy Steinberg và Tom Kelly, hai tác giả của ca khúc I drove all night (Anh đã lái xe cả đêm) đo ni đóng giày cho Roy Orbison thể hiện. Ông ghi âm ca khúc này năm 1987, một năm trước khi qua đời, nhưng bản nhạc chỉ được phát hành 5 năm sau đó.

Với nhịp điệu nhanh, tác phẩm khơi gợi lại bi kịch đời tư của Roy Orbison khi nhân vật chính phải chạy đua với thời gian, khát khao gặp được người tình như trong một giấc mơ. Bản ballad Roy thể hiện tạo được sự bùng nổ của cảm xúc, sự đè nén của cô đơn trong ca từ và nhịp điệu thôi thúc.

What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go ; I hear the beating of our one heart ; I think about you when the night is cold and dark ; Uh-huh, yeah ; No one can move me the way that you do ; Nothing erases this feeling between me and you.

Điều gì trên thế giới này khiến chúng ta phải chia xa ; Cho dù bất cứ nơi đâu ; Anh vẫn nghe thấy nhịp đập một con tim giữa đôi ta ; Anh nghĩ về em giữa màn đêm tối tăm và lạnh giá ; Không ai có thể lay động anh như cách em từng làm ; Không gì xóa nhòa cảm xúc giữa anh và em.

Cơn đau tim đột ngột đã cướp đi hơi thở cuối cùng của Roy ngày 6 tháng 12 năm 1988 tại nhà mẹ ông tại Nashville, Mỹ, trong khi còn rất nhiều kế hoạch dang dở. Album riêng đã ghi âm xong vào tháng 11, tham gia siêu nhóm nhạc Traveling Wilbury, xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình.

Một năm sau đó, album Mystery Girl (Cô gái bí ẩn, 1989) chính thức ra mắt, được giới phê bình và khán giả đánh giá cao, gồm các ca khúc xuất sắc như California Blue, You got it và nổi bật nhất A love so beautiful (Một tình yêu rất đẹp). Không phải ngẫu nhiên mà dàn nhạc Royal Philhamonic chọn tên ca khúc này làm tiêu đề cho album vinh danh Roy Orbinson. Nhắc đến ông, thứ âm nhạc buồn bã và giọng hát trữ tình đó, bất cứ nỗi đau nào đều thua xa nỗi đau Roy Orbison gây ra cho hàng triệu con tim vì khán thính giả phải nghe đi nghe lại Một tình yêu rất đẹp.

We were too young to understand, to ever know that lovers drift apart ; And that's the way love goes ; A love so beautiful ; A love so free ; A love so beautiful ; A love for you and me ; And when I think of you ; I fall in love again.

Chúng ta còn quá trẻ nên không thể hiểu, không biết rằng những người tình thường trôi xa ; Đó là cách tình yêu đến ; Một tình yêu rất đẹp ; Một tình yêu tự do ; Một tình yêu giữa anh và em. Khi anh nghĩ về em, anh muốn yêu em trở lại.

(Nguồn: Theo Rolling Stone, The Guardian, AllMusic)

