Tạp chí âm nhạc

Nổi tiếng từ khá sớm ở tuổi 21, ngôi sao nhạc pop người Anh từng sở hữu 4 giải Grammy, 5 ca khúc lọt top 10 bài hát xuất sắc và 1 giải Oscar bài hát xuất sắc nhất trong phim James Bond. Tuy nhiên, thành công và nổi tiếng sớm lại gây ra nhiều phiền toái với cuộc sống riêng tư, khi Sam Smith công khai mình là người đồng tính.

Sam vẫn miệt mài hát về sự cô đơn, nước mắt trong tình yêu với dòng nhạc soul, dance-pop nhờ chất giọng tenor cao đặc biệt. Không chỉ dừng lại hát solo, Sam Smith chứng tỏ sự năng động trong việc hợp tác với các nghệ sỹ khác để tạo nên thỏi nam châm mới cho âm nhạc của mình.

Thần tượng George Micheal

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ ở ngoại ô London, Anh Quốc, Sam Smith theo học trường dòng Công Giáo. Anh vốn mặc cảm về cân nặng hơn là bị châm chọc về giới tính do thói quen trang điểm, chải mascara khi tới trường. Sam Smith bộc lộ giới tính từ rất sớm, năm 10 tuổi, khi sống cùng hai em gái trong ngôi nhà sơn màu hồng.

Lần đầu tiên xem concert của ca sỹ George Micheal năm 15 tuổi, Sam Smith đã phải lòng âm nhạc của thần tượng với ca khúc bất hủ Careless Whisper. Hơn thế nữa, khi nghe George Micheal thổ lộ về giới tính thật của mình, Sam Smith coi ông như người thầy vì “cách sống trung thực và chân chất với bản thân theo lối diễn đạt ấm áp”. Có thể thấy ít nhiều ảnh hưởng của George Micheal trong lối hát và những ca khúc dance-pop của Sam Smith. Tuy nhiên, nếu xét về giọng hát, Sam có phần nổi trội hơn thần tượng về độ cao cũng như dấu ấn sự cô đơn, lẻ loi trong từng bài hát.

Áp lực của sự nổi tiếng

Năm 2014 là năm đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Sam Smith ở tuổi 22. Album In the Lonely Hour (Trong giờ khắc cô đơn) gặt hái thành công thương mại vang dội tại Anh Quốc và lọt vào top 10 ở Mỹ. Đây cũng chính là thời điểm anh công khai giới tính thật của mình. Sự thẳng thắn, bộc trực của Sam Smith như muốn dập tắt sự tò mò của công chúng, để tập trung vào chuyên môn âm nhạc.

Khi được công chúng để mắt tới, Sam Smith phải luyện tập giảm cân theo chế độ “intermittent fasting”, chờ 5h mới được ăn, không được ăn giữa các bữa. Từ năm 2015, anh giảm cân khá nhiều và không tuyệt đối không ăn bánh mỳ. Không chỉ áp dụng chế độ ăn kiêng, anh thay đổi sang mái tóc ngắn thay vì mái tóc dài xoăn do nguyên nhân rụng tóc. Kiểu tóc mới gợi nhớ lại ngay tới mái tóc thần tượng George Micheal trong tour lưu diễn Symphonica năm 2011.

Tuy nhiên, thay đổi hình ảnh không có nghĩa là Sam chuyển hưởng khỏi màu sắc buồn bã, u sầu anh vốn dĩ trung thành. Sam luôn biết cách biến một ca khúc vui nhộn như How Will I Know của Whitney Houston thành một ballad buồn sâu thẳm. Nếu như album đầu tiên In the Lonely Hour (2014) là sự săm soi tuyệt vọng trong trái tim của cậu bé trong tình yêu, album thứ hai The Thrill of it All (2017) đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông bộc lộ hết cảm xúc ra vẻ ngoài. Giọng hát của Sam là vũ khí lợi hại, nó ám ảnh, chơi vơi giữa không gian, như sự tự tình với nỗi cô đơn của con người.

Những giấc mơ dị thường

Sự cô đơn, tuyệt vọng trong những bài hát của Sam là đề tài tốn giấy mực của giới truyền thông. Anh từng thú nhận về cảm xúc như một người phụ nữ trong thân xác đàn ông, luôn nhỏ lệ khỏi đôi mắt xanh ngọc bích. “Tôi rất tiếc nếu đã phát ngôn điều gì sai trái. Không muốn xúc phạm bất kỳ ai, vì ý định tôi rất thành thật và tử tế. Tôi chỉ muốn được đối xử như con người”.

Hơn thế nữa, Sam còn thổ lộ về ước mơ khi anh về già. Đó là giấc mơ dị thường và hạnh phúc nhất đối với người tự nhận thuộc giới LGBT. Anh sẽ mở cửa hàng hoa tươi tại miền quê nước Anh, vui thú nấu ăn đầm ấp bên gia đình gồm chồng, con cái. Đám tang của anh sẽ phát nhạc disco, thú vị hơn là nam giới sẽ ăn mặc cải trang thành nữ giới và ngược lại. Sam mơ ước về điều đó khi anh không thể hát được nữa với giọng hát nặng nề, tan vỡ, thở dốc như ngôi sao màn bạc Judy Garland cất tiếng hát Over The rainbow lúc về già.

Trái ngược với giấc mơ nghỉ hưu đó, Sam Smith thực tại vẫn tràn đầy năng lượng khi mở rộng hợp tác với rất nhiều nghệ sỹ. Điển hình như khi anh song ca với Calvin Harris trong bản nhạc dance Promises, kết hợp với Mary J Blidge trong ca khúc soul Stay with me hay chia lửa với Demi Lovato trong bài hát sôi động I’m Ready.

Về mặt thương mại, Sam muốn khuyến tán danh tiếng xa hơn, tới nhiều phân khúc khán giả bằng việc đứng chung sân khấu với các nghệ sỹ đương đại. Xét về mặt nghệ thuật, anh mong muốn tạo được màu sắc đa dạng, phong phú hơn trong âm nhạc và lối biểu diễn phối hợp. Khi hát đơn ca, giọng tenor của Sam Smith đôi khi gây cảm giác ám ảnh, chói tai ở những nốt rất cao. Nhưng khi kết hợp với chất giọng baritone hay alto, hai chất giọng khác biệt hòa giọng lại tạo được cảm xúc mới mẻ. Đó là sự cân bằng và hòa hợp lý tưởng về mặt kỹ thuật lẫn nghệ thuật, điển hình như ca khúc Dancing with a stranger (Khiêu vũ với người lạ) song ca ăn ý với nữ ca sỹ Normani. Bản nhạc dance-pop được xây dựng trên tiết tấu nhịp vừa phải, cảm xúc buồn man mác xen kẽ nuối tiếc.

Dòng chảy những bản ballad buồn của Sam Smith vẫn dài bất tận bất chấp sự soi mói về cuộc sống riêng tư. Phải chăng sự thành thật với nỗi cô đơn đã tạo nên dấu ấn riêng cho ngôi sao pop-dance sinh năm 1992 này?

I don't wanna be alone tonight (alone tonight) ; It's pretty clear that I'm not over you (over you, over you) ; I'm still thinking 'bout the things you do (things you do) ; So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight ; Can you light the fire? (light the fire, light the fire) ; I need somebody who can take control (take control) ; I know exactly what I need to do ; 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight

Em không muốn cô đơn đêm nay ; Đã quá rõ rằng em không còn say mê anh nữa ; Nhưng em vẫn nghĩ về những điều anh làm ; Vậy, em không muốn cô đơn đêm nay ; Anh có thể thắp lửa không? Em cần ai đó kiểm soát được mình ; Em biết chính xác mình cần gì ; Em không muốn cô đơn đêm nay.

(Theo NYTimes, AllMusic)

