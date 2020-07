Tạp chí âm nhạc

Sting không còn là tên tuổi xa lạ trong giới âm nhạc vì những tác phẩm có tính triết lý thâm thúy, có độ phủ và sức lan tỏa mạnh mẽ. Giọng ca chính và cựu guitar bass của nhóm nhạc rock Anh Quốc The Police luôn tự hào về gia tài âm nhạc trải dài hơn 40 năm qua.

Tuy nhiên, năng lượng sáng tạo của Sting không bị thời gian bào mòn. Ông vẫn liên tục làm mới các ca khúc của mình sáng tác theo thời gian. Năm 2019, album có tên giản dị My songs (Những bài hát của tôi) là minh chứng rõ nét cho tư tưởng và năng lượng sáng tạo của ngôi sao đa diện.

Năng lượng sáng tạo của My Songs

Album My Songs là hợp tuyển gồm 15 ca khúc top hit từ thời Sting hoạt động trong nhóm The Police lẫn sự nghiệp solo. Trước đó, Sting từng làm mới các ca khúc đinh của mình trong nhiều album khác nhau, ví dụ như Symphonicities (2010). Nếu như album Symphonicities là thử nghiệm mới mẻ trên nền dàn nhạc giao hưởng, phần sáng tạo trong My songs chủ yếu nhấn mạnh vào lối chơi trống và âm thanh điện tử nhằm tận dụng lợi thế công nghệ.

Thực tế, Sting nhận định việc cover hay làm mới các ca khúc cũ là chuyện hết sức bình thường : “Nhiều người cho rằng khi làm mới ca khúc, bạn phải làm nó trở nên xúc động, thần thánh hóa hoặc như cổ vật viện bảo tàng. Tôi không tin vào điều đó vì công nghệ luôn thay đổi và giọng hát cũng thay đổi theo thời gian”.

Mặc dù giới phê bình không đánh giá cao, Sting đang làm phép so sánh sự trưởng thành của một nghệ sỹ qua thời gian. Giọng hát của Sting có phần sâu lắng hơn, dầy dặn hơn và đa chất liệu hơn qua hơn 40 năm đứng trước microphone. Khó có thể kết luận giọng ca Anh Quốc này hay hơn hay dở hơn trước, nhưng chúng ta có thể thấy sự khác biệt về tuổi tác, cảm xúc và trải nghiệm. Trong album này, bản phối mới vẫn trung thành với chất liệu âm nhạc đa dạng pop/rock, jazz, world music, đặc biệt màu sắc âm nhạc Trung Đông của Desert Roses (Đóa hồng sa mạc) và Brand New Day (Một ngày mới).

Thông thường, một album hợp tuyển (discography complilation) thường chú trọng yếu tố thương mại nhiều hơn nghệ thuật nhưng Sting có vẻ tham vọng nhiều hơn thế. My Songs là một lát cắt điển hình nhất về sự nghiệp âm nhạc của ông. Một số bài được dựng lại, một số bài điều chỉnh đôi chỗ sao cho phù hợp, một số được đóng khung lại nhưng tất cả đều mang âm hưởng đương đại mà nghệ sỹ muốn hướng tới.

Nghệ sỹ - Chính trị gia - Triết gia

Với Sting, âm nhạc không chỉ là phương tiện nghe-nhìn, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ nhất cho sự sinh tồn của nhân loại. Ông đã vượt ra khỏi khuôn khổ nghệ thuật để vận động tích cực cho các chiến dịch chống biến đổi khí hậu và chính trị toàn cầu.

Sting sống và làm việc như một công dân toàn cầu : Ông sống chủ yếu ở New York (Mỹ), cuối tuần bay đến Paris (Pháp) rồi quay trở lại Anh trong vài vài tuần. Ca khúc An English man in New York (Người Anh sống ở tại New York) ngầm ẩn chứa trải nghiệm và thông điệp sâu sắc này. Sting tự nhận mình là kẻ ngoài hành tinh hợp pháp khi nói về lượng người nhập cư kỷ lục tại New York. Thành phố New York (Mỹ) nơi Sting gắn bó, cũng là nơi cuộc sống năng động được xây dựng trên động lực của người nhập cư đến từ Anh Quốc, Nhật, Nam Mỹ, châu Phi. Sự đa dạng chủng tộc cũng như tài năng tạo được động lực phát triển cho xã hội. Những triết lý sâu xa như vậy đều truyền tải trong ca từ của các sáng tác của ông.

See me walking down Fifth Avenue ; A walking cane here at my side ; I take it everywhere I walk ; I'm an Englishman in New York ; I'm an alien, I'm a legal alien ; I'm an Englishman in New York ; I'm an alien, I'm a legal alien ; I'm an Englishman in New York.

Bạn nhìn thấy tôi ở Đại lộ số Năm ; Tay tôi cầm gậy chống ; Tôi mang gậy đi muôn nơi ; Tôi là một người Anh sống ở New York ; Tôi là người ngoài hành tinh, một người ngoài hành tinh hợp pháp ; Tôi là một người Anh sống ở New York ; Tôi là người ngoài hành tinh, một người ngoài hành tinh hợp pháp.

Quả thực, Sting say mê với chủ đề về nền dân chủ, biến đổi khí hậu và chiến tranh. Sting và người vợ hiện tại Trudie, đã lập ra quỹ Rainforest Foundation năm 1989 nhằm giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

Ông có thể trò chuyện hàng giờ về Brexit, nền dân chủ vì ông ủng hộ nước Anh ở lại với liên minh châu Âu. Sự uyên bác của nghệ sỹ chỉ ra rằng môi trường chính trị ngày nay không giải quyết được với các vấn đề xã hội nan giải như biến đổi khí hậu hay giúp đỡ nhân loại. Chính vì thế, dòng người nhập cư tăng đột biến và đó là trách nhiệm của tất cả nhân loại. Sting từng nhận định “là một nhạc sỹ, bạn có thể gieo mầm trong đầu óc ai đó và người đó có thể trở thành tầng lớp chính trị hay gây ảnh hưởng có thể thay đổi thế giới”. Những luồng tư tưởng đó được truyển tải vào ca khúc sâu lắng như Fragile (Mong manh).

If blood will flow when flesh and steel are one ; Drying in the colour of the evening sun ; Tomorrow's rain will wash the stains away ; But something in our minds will always stay ; Perhaps this final act was meant ; To clinch a lifetime's argument ; That nothing comes from violence and nothing ever could ; For all those born beneath an angry star ; Lest we forget how fragile we are ; On and on the rain will fall ; Like tears from a star like tears from a star ; On and on the rain will say ; How fragile we are how fragile we are.

Máu sẽ chảy khi da thịt và sắt thép là một ; Cạn khô màu trong ánh nắng ban chiều ; Cơn mưa ngày mai sẽ xóa nhòa tất cả vết ố ; Nhưng một vài thứ trong đầu chúng ta sẽ vẫn y nguyên ; Có lẽ hành động này có ý nghĩa ; Kết thúc một cuộc tranh cãi cả cuộc đời ; Không có gì đến từ bạo lực và có thể mãi mãi ; Với những ai sinh ra dưới chòm sao giận dữ ; Chúng ta đều quên mất con người mong manh đến nhường nào ; Mưa sẽ đổ như trút ; Như nước mắt từ những ngôi sao ; Mưa sẽ nói rằng... Chúng ta mong manh nhường nào.

Ngôi sao đa diện với sự nghiệp âm nhạc đồ sộ

Sting từng làm rất nhiều nghề trước khi trở thành ngôi sao: nhân viên sở thuế hay giáo viên tiểu học. Sau khi chuyển đến sống ở London với người vợ đầu, Sting thành lập nhóm nhạc The Police với tay trống Stewart Copeland và tay guitar Andy Summers. Năm 1978, The Police ra mắt album đầu tay với bản hit thành công Roxanne kể về chuyện tình một người đàn ông với cô gái điếm tên Roxanne. Dù chỉ tồn tại trong 7 năm, The Police vẫn được coi là một trong những ban nhạc thành công nhất nước Anh thập niên 70-80.

Tuy nhiên, Sting bị coi là tội đồ cho sự tan rã nhóm đến mức hai thành viên còn lại bất mãn (mặc dù nhóm tái hợp năm 2008 và tổ chức lưu diễn chung). Ngoài ra, Sting còn bị đồn thổi về tính cách kiêu ngạo và ngang ngược. Trước những đồn thổi về việc đạo nhạc, ông bảo vệ quan điểm khá rõ ràng “Trong nhạc pop, không có gì gọi là nguyên bản tự sáng tác. Chúng ta đều cóp nhặt ở ý tưởng sẵn có và sự nguyên bản đến từ việc chúng ta phiên dịch nó ra sao.”

Cho dù ở bất cứ vai trò nào, hình ảnh của Sting hiện lên như một một thủ lĩnh uyên bác, giọng hát làm chủ sân khấu và biết cách tán tỉnh khán giả một cách khôn khéo.

