La Journée internationale des femmes sur France Médias Monde

> Géopolitique, le débat : dimanche 4 mars à 20h10 Présenté par Marie-France Chatin : « Femmes, un combat mondial » Regard sur des situations aussi différentes que la condition des femmes dans des pays bouleversés par des guerres, celles qui subissent l'esclavage... celles encore qui ont brisé le silence pour témoigner contre le harcèlement sexuel... Avec : - Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteure du rapport sur l'impunité des coupables de crimes et délits sexuels et les limites du système judiciaire en France remis à Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes. - Geneviève Garrigos, ancienne présidente d'Amnesty International France, porte-parole de la Fondation des Femmes.

> Accents d’Europe : à 18h40 Présenté par Frédérique Lebel, Catherine Rolland et Laurent Berthault

Lundi 5 mars : La chronique média d’« Accents d’Europe » est consacrée au documentaire Les croisés contre attaquent diffusé sur Arte le 6 mars qui traite de l’avortement et des nouveaux militants souvent jeunes qui mènent une croisade contre l’avortement et la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mardi 6 mars : L’émission propose un reportage réalisé au Royaume-Uni par Marie Billon sur ces femmes qui, toujours interdites dans les clubs privés, les « Gentlemen’s club », luttent contre cette discrimination. Jeudi 8 mars : L’émission va à la rencontre des réalisateurs du documentaire Ni juge, ni soumise, qui révèle le quotidien de la magistrale Anne Gruwez.

> Priorité santé : jeudi 8 mars à 10h10 Présenté par Caroline Paré

« La contraception » - Emission spéciale enregistrée à Cotonou (Bénin) L’OMS estime à 225 millions le nombre de femmes dans les pays en développement qui souhaiteraient retarder le moment d’avoir un enfant, ou ne plus avoir d’enfants, mais qui n’utilisent aucun moyen de contraception. Près de 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans mettent au monde des enfants chaque année – la plupart dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Comment donner la possibilité à ces femmes d’avoir accès à la contraception ? En quoi la contraception permet-elle d’enrayer la mortalité maternelle et infantile ? Avec : Christiane Tshabu Aguemon , cheffe de service adjointe de la clinique universitaire de gynécologie et d’obstétrique du centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou ;

Romaric Ouitona, jeune ambassadeur pour la Santé reproductive et la Planification familiale (Cotonou).

> 7 milliards de voisins : jeudi 8 mars à 11h10 Présenté par Emmanuelle Bastide

« Droits des femmes : et si rien n’était acquis ? » IVG, égalité au travail, droits familiaux : et si les droits acquis par les femmes étaient réversibles ? Les discriminations sont-elles devenues plus pernicieuses ? Les avantages sont-ils réservés à une élite féminine ? Qu’en est-il des classes populaires ? Avec notamment : Hélène Poté, une des réalisatrices du documentaire « Le verrou », qui parle du corps féminin, de ses représentations dans l'espace public et privé, de la place des femmes dans l'intimité, la famille, la société tunisienne ;

Pauline Delage, sociologue, travaille sur les transformations des violences de genre dans différents pays, co fondatrice de Labo VisaGE (Violences fondées sur le Genre), auteure de Droits des femmes. Tout peut disparaître (Editions Textuel).

> Vous m’en direz des nouvelles : jeudi 8 mars à 15h10 Présenté par Jean-François Cadet

Jean-François Cadet reçoit : - Chilla, la nouvelle étoile montante du rap français qui présente son nouvel album Karma avec des titres en lien direct avec l'actualité : « Balance ton porc » ou « Si j'étais un homme » dans lesquels elle dénonce le sexisme ; - Marie Sonnette, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université d'Angers, chercheuse associée au Cerlis (Centre de Recherche sur les liens sociaux) spécialisée dans l’engagement politique des rappeurs en France. Elle pose la question du genre dans le rap, souvent considéré comme une musique d’hommes et sexiste et s’interroge sur la place du féminisme dans le rap.

> La danse des mots : samedi 10 et dimanche 11 mars à 14h10 Présenté par Yvan Amar

« Les femmes et l’écriture ».

Yvan Amar consacre son émission aux femmes écrivaines.

> Orient hebdo : samedi 10 mars à 19h40 Présenté par Eric Bataillon

« L’Union pour la méditerranée au service de l’émancipation des femmes » Eric Bataillon revient sur cet organisme qui réunit des pays de part et d’autre de la méditerranée met en œuvre des programmes pour aider les femmes de la rive sud à s’émanciper. Avec Laurence Païs, secrétaire générale de l’organisation en charge des affaires sociales.

> La marche du monde : dimanche 11 mars à 21h10 Présenté par Valérie Nivelon

Les héros et héroïnes d’Annette Becker. Portrait de l’une des plus éminentes historiennes françaises au grès de ses archives personnelles et de ses lieux fétiches, à Lille où elle vit.