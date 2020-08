Ataque no Níger deixa oito mortos, entre eles seis turistas franceses

Soldados durante patrulha no Níger (imagem de ilustração)

Seis franceses e dois nigerianos foram mortos neste domingo (9) por homens armados na região de Kouré, no Níger. A informação foi confirmada por autoridades do país africano.

Publicidade Leia mais

"Há oito mortos: dois nigerianos, incluindo um guia (turístico) e um motorista. Os outros seis são franceses", disse o governador de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, que ao dar a notícia, falou de um "ataque terrorista".

"A maioria das vítimas foi morta a tiros. Uma mulher conseguiu fugir, mas foi recapturada e teve a garganta cortada".

As autoridades ainda não têm informações sobre os autores do ataque. Apenas se sabe que eles estavam em motocicletas no meio da vegetação e "aguardaram a chegada dos turistas", acrescentou o governador. "O veículo utilizado pelos turistas era da organização não governamental Acted", disse.

O ataque aconteceu no final da manhã a 6k de distância de Kouré, que fica a 60 km ao leste da capital Niamey.

Kouré fica a 60 km ao leste da capital Niamey, em uma região conhecida dos turistas por abrigar os últimos rebanhos de girafas da África Ocidental. © Google Maps

O Níger é considerado um dos países mais pobres do planeta. A região onde ocorreu o ataque é conhecida dos turistas por abrigar os últimos rebanhos de girafas da África Ocidental, entre elas as girafas brancas do Níger.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro