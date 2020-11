Premiê da Etiópia dispensa mediação da União Africana para conflito no Tigré

Campo de refugiados de Umm Rakouba em Qadarif, no leste do Sudão, quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Centenas de etíopes se refugiaram no país vizinho, devido ao conflito na região do Tigré. AP - Nariman El-Mofty

Texto por: RFI 4 min

O primeiro-ministro etíope, Abjy Ahmed, se encontrou nesta sexta-feira (27), em Addis Abeba, com enviados especiais encarregados pela União Africana (UA) da mediação do conflito na região do Tigré, no dia seguinte do lançamento anunciado da ofensiva final contra Mekele, capital da região dissidente no norte do país.