Casos de peste bubônica na República Democrática do Congo preocupam autoridades

Pelo menos 30 pessoas morreram de diferentes formas de peste em Ituri, uma província localizada na parte oriental da República Democrática do Congo, nos últimos 12 meses.

Patient Ligodi, correspondente da RFI em Kinshasa

Foram notificados casos de peste bubônica e pulmonar, que atingem os territórios de Djugu, Mahagi e Aru. Pelo menos 30 pessoas morreram de diferentes formas da peste em Ituri. No total, mais de 500 casos das duas doenças foram confirmados no período, segundo o ministro da Saúde da região, Patrick Karamura.

De acordo Karamura, diversos casos foram notificados em oito áreas, principalmente Biringi, no território de Aru. Trata-se de uma zona onde já havia um foco de contaminação que voltou a se espalhar em um raio de 70 quilômetros.

As equipes médicas são obrigadas a usar motos para detectar os casos nas regiões mais afastadas, de difícil acesso. A falta de infraestrutura, entretanto, dificulta as operações: faltam trajes adaptados para as intervenções, o que impedem os profissionais da saúde de assegurar o isolamento dos doentes, a desinfecção das moradias e os enterros com a segurança necessária.

Amostras se deterioram

Outra dificuldade é analisar as amostras colhidas para confirmar o diagnóstico, já que elas se deterioram antes de chegar ao laboratório. O maior problema é a conservação durante o transporte.

Hoje, um dos maiores temores das autoridades do país é a propagação da doença. Mais de 10.000 refugiados sudaneses vivem perto da região e também existe o risco da peste chegar ao Sudão, segundo as autoridades.

O deslocamento massivo das populações de Djugu, reduto de combates civis armados, também é motivo de preocupação. O Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica deve enviar especialistas rapidamente à região.

