África do Sul tem 2 milhões de doses de vacinas anticovid que podem ir para o lixo por risco de contaminação

Lotes da vacina da Johnson & Johnson (J&J) estão sendo recolhidos após suspeita de contaminação durante a fabricação. AP - David Zalubowski

Texto por: RFI 3 min

A África do Sul, que entrou na terceira onda da pandemia de Covid-19 esta semana e está atrasada em sua campanha de vacinação, anunciou neste sábado (12) que dois milhões de vacinas da americana Johnson & Johnson (J&J) não poderão ser usadas por enquanto. Elas fazem parte de lotes suspeitos de terem sido contaminados após um erro de manipulação do laboratório no momento da fabricação dos imunizantes.