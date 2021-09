Sem dar explicações, Argélia alega "provocação" e fecha espaço aéreo com Marrocos

A Argélia anunciou nesta quinta-feira (23) o fechamento de seu espaço aéreo com seu vizinho Marrocos, acusando o país de de "provocações e práticas hostis", sem dar mais informações.

A medida pode agravar a tensão entre os países. De acordo com um comunicado, a presidência argelina decretou na quarta-feira (22) o fechamento "imediato" do espaço aéreo argelino "a todas as aeronaves civis e militares marroquinas e às aeronaves com matrícula marroquina".

O anúncio surgiu depois de a Argélia decidir, em 24 de agosto, romper suas relações com o Marrocos. A decisão foi tomada durante uma reunião do Alto Conselho de Segurança, presidido pelo chefe de Estado, Abdelmadjid Tebboune, que também é ministro da Defesa.

O ministro das Relações Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, criticou na época o governo marroquino por "nunca ter deixado de cometer ações hostis contra a Argélia". "Os serviços de segurança e a propaganda marroquinas travam uma guerra desprezível contra a Argélia, o seu povo e seus dirigentes", afirmou Lamamra.

Em 17 de março deste ano, a Argélia fechou sua fronteira aérea por conta da pandemia da Covid-19. Elas foram reabertas em 1º de junho, parcialmente, para sete países. O Marrocos não estava nesta lista. A decisão de Argel afetará, sobretudo, os aviões marroquinos que sobrevoam o território argelino para realizar suas rotas.

Marrocos lamenta ruptura

O Marrocos lamentou, por sua vez, a decisão da Argélia de romper relações, classificando-a de "completamente injustificada". Tradicionalmente difíceis, estas relações bilaterais se deterioraram, sobretudo, devido à questão do Saara Ocidental. Este vasto território desértico é quase 80% controlado pelo Marrocos.

Nesta ex-colônia espanhola, considerada "território não autônomo" pela ONU na ausência de uma solução definitiva, Marrocos enfrenta há décadas os separatistas da Frente Polisário, que contam com o apoio da Argélia.

Briga antiga

Os independentistas exigem a realização de um referendo de autodeterminação contemplado pela ONU, enquanto o Marrocos, que controla mais de dois terços dessa ex-colônia espanhola no Magrebe, propõe no máximo uma autonomia sob sua soberania.

A normalização das relações diplomáticas entre Marrocos e Israel, em troca do reconhecimento da "soberania" marroquina sobre o território por parte dos Estados Unidos, intensificou as tensões com a Argélia, que apoia a causa palestina. Além disso, o governo argelino denunciou que se tratam de "manobras estrangeiras" para desestabilizar o país.

Os vínculos diplomáticos entre Argélia e Marrocos foram quebrados pela primeira vez em 7 de março de 1976, quando Argel reconheceu a República Árabe Saaraui Democrática (RASD), autoproclamada pelos independentistas da Frente Polisário.

(Com informações da AFP)

