África do Sul: grande incêndio destrói o Parlamento da Cidade do Cabo

Vista do prédio do Parlamento sul-africano, na Cidade do Cabo, destruído por um incêndio neste domingo, 02 de janeiro de 2022.

Um incêndio destruiu neste domingo (2) o complexo que abriga as duas câmaras do Parlamento Sul-Africano, na Cidade do Cabo, edifícios classificados como patrimônio histórico pelo país. O incêndio começou por volta das 5h do horário local (0h de Brasília) na ala mais antiga do edifício, concluída em 1884, com salas forradas com madeira nobre e onde legislavam os parlamentares.

Por Claire Bargelès, correspondente da RFI na Cidade do Cabo

A área afetada fica a poucos metros da Catedral de São Jorge, onde ocorreu neste sábado (1°) o funeral do arcebispo Desmond Tutu, o último herói da luta contra o apartheid, falecido em 26 de dezembro. Suas cinzas foram enterradas hoje na igreja em uma cerimônia privada.

A fumaça ainda sobe dos telhados e das janelas acima do frontão da Assembleia Nacional. Os bombeiros continuam a subir, com mangueiras de água, os degraus sobre os quais estão gravados os valores da Constituição do país. "A Câmara dos Deputados foi totalmente destruída pelas chamas", informou o porta-voz da Assembleia Nacional, Moloto Mothapo, explicando que "o fogo ainda não foi controlado".

As equipes atuam desde muito cedo para salvar os edifícios mais afetados e buscam controlar o fogo que se alastrou até a sede da Câmara dos Deputados. As chamas não causaram vítimas, de acordo com as autoridades, mas os danos materiais ainda não puderam ser completamente avaliados.

O imponente edifício vitoriano com sua fachada de tijolos vermelhos e brancos continuava envolvido por uma espessa nuvem de fumaça ao meio-dia. O edifício histórico que abriga uma valiosa coleção de livros e a cópia original do primeiro hino nacional em afrikaans, "Die Stem Suid-Afrika" (A Voz da África do Sul), cantado durante o apartheid, foi seriamente danificado.

“Os deuses são os fiadores da democracia sul-africana”

"O telhado do antigo prédio que abrigava a Assembleia Nacional desabou, nada restou dele", declarou Jean-Pierre Smith, chefe dos serviços de segurança e emergência da cidade. "O conjunto sofreu grandes estragos com a fumaça e a água" utilizada no combate às chamas, acrescentou.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, presente no local, lamenta o desastroso acontecimento, no dia seguinte à cerimônia de despedida de Desmond Tutu, e acrescenta que o arcebispo ficaria chocado com a notícia, porque “os deuses são os fiadores da democracia sul-africana”.

Uma investigação está em andamento para descobrir as causas do incêndio. De acordo com o chefe de Estado, uma pessoa foi detida e está sendo interrogada pela polícia.

A Cidade do Cabo sofreu diversos incêndios nos últimos meses. Em abril, chamas que começaram na montanha Table se espalharam até a prestigiosa Universidade da Cidade do Cabo, destruindo sua preciosa biblioteca. O prédio do Parlamento já havia sofrido um princípio de incêndio rapidamente contido em março, também partindo de sua ala mais antiga.

O fim do apartheid

De acordo com a ex-prefeita da Cidade do Cabo e atual ministra Patricia de Lille, serão necessárias muitas horas para que a situação seja controlada. Os serviços de emergência temem que o fogo continue a se espalhar rapidamente nos cômodos mais antigos, adornados com ricos tapetes e cortinas.

Foi no Parlamento que o último presidente sul-africano branco, FW de Klerk, falecido em novembro, anunciou em fevereiro de 1990 o fim do regime racista do apartheid.

A Cidade do Cabo é, desde 1910, a sede do Parlamento, composto pela Assembleia Nacional e uma câmara alta chamada Conselho Nacional das Províncias, enquanto o governo tem sua sede em Pretória.

(Com informações da AFP)

