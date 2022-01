Incêndio do Parlamento da África do Sul é controlado; um suspeito foi preso

Parte do telhado do Parlamento sul-africano na Cidade do Cabo desabou no domingo (2), em um grande incêndio que só foi controlado nesta segunda (3).

Foram mais de 24 horas de chamas que devastaram o prédio do Parlamento da África do Sul, na Cidade do Cabo. O incêndio começou na madrugada de domingo e só foi controlado na manhã desta segunda-feira (3). Debaixo dos escombros, ainda não se sabe a extensão dos estragos causado pelo fogo. As autoridades ainda não sabem se o incêndio foi acidental ou criminoso, mas um homem de 49 anos foi preso.

Com informações de Claire Bargelès, correspondente da RFI na Cidade do Cabo

O fogo começou por volta das 5 horas de domingo, afetando a parte mais antiga do prédio, construída em 1884, com salas cobertas por madeira de lei. As chamas só foram controladas no início desta segunda, após um dia inteiro de trabalho das equipes de bombeiros.

Não se sabe o que começou o incêndio, razão de muita suspeita na África do Sul. De acordo com os primeiros elementos da investigação, o incêndio começou em duas áreas distintas. As autoridades não descartam nenhuma hipótese, o incêndio pode ter sido acidental ou criminal.

O que se sabe é que os dispositivos de prevenção e combate a incêndios não funcionaram, entre eles, um sistema automático de esguicho que estava com as válvulas de água fechadas, segundo as autoridades.

Ainda no domingo, um homem de 49 anos foi preso, suspeito de "invasão de propriedade, roubo e incêndio". Ele estaria em posse de alguns itens roubados do prédio, após ter entrado ilegalmente no complexo. O homem vai ser apresentado a um tribunal na terça-feira (4).

Fachada e biblioteca sobreviveram

Na manhã desta segunda, dezenas de bombeiros ainda estavam no local para apagar as últimas brasas. A fachada do Parlamento, com seus tijolos vermelhos e colunas brancas, ainda está intacta, mas por dentro o prédio está devastado. O telhado foi quase completamente destruído, e desmoronou sobre parte do edifício.

O complexo parlamentar abrigava muitos objetos valiosos cujo destino ainda não é conhecido. A lista conta com cerca de 4.000 objetos antigos, incluindo uma tapeçaria de 120 metros de comprimento retratando a história do Cabo Oriental.

"A temperatura lá dentro ainda chega perto dos 100°C, o que dificulta determinar a extensão dos estragos", explicou o responsável pelos serviços de emergência da Cidade do Cabo, Jean-Pierre Smith.

A biblioteca parlamentar não foi afetada graças às portas corta-fogo instaladas recentemente, logo após a biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo ser destruída por um incêndio em abril do ano passado.

O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa agradeceu o trabalho dos bombeiros, que estavam em cena minutos após o início do incêndio, e aguarda para ainda hoje um relatório completo com informações sobre o incidente.

(RFI e AFP)

