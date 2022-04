Ex-presidente do Burkina Faso é condenado à prisão perpétua em julgamento histórico

Membros da polícia do Burkina Faso na sala de audiência antes do início do processo de Thomas Sankara, em Ouagadougou no Burkina Faso AFP - GUY PETERSON

Texto por: RFI 2 min

O ex-presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, foi condenado, à revelia, nesta quarta-feira (6) à prisão perpétua pela sua participação no assassinato do seu antecessor, o ex-chefe de Estado Thomas Sankara. O comandante da sua guarda pessoal, Hyacinthe Kafando, e o general Gilbert Diendéré, um dos líderes das Forças Armadas na época do golpe de 1987, receberam a mesma pena.