Aumenta para 443 saldo de mortos em inundações na África do Sul; dezenas seguem desaparecidos

Habitantes de Ntuzuma, nos arredores de Durban, atravessam uma ponte improvisada no dia 12 de Abril de 2022.

A África do Sul ainda conta seus mortos uma semana após o início das inundações mortais que atingiram a costa leste do país. O saldo, até esta segunda-feira (18), é de 443 vítimas fatais, mas mais de 60 pessoas seguem desaparecidas.

Os moradores da região de Durban estão sem água e sem eletricidade. Cerca de 10 mil soldados chegaram ao local nesta segunda para ajudar nos trabalhos de limpeza e recuperação. Já não há esperança de resgate de pessoas com vida.

Após vários dias de fortes chuvas que causaram o deslizamento de terras, parou de chover na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, não estão previstas novas tempestades para os próximos dias.

Contudo, o cenário é desolador. Milhares de pessoas viram suas casas desmoronarem e perderam tudo o que tinham. Cerca de 4.000 casas foram destruídas e mais de 13.500 danificadas.

Quase 80% da rede de água potável está fora de serviço, de acordo com as autoridades locais, que alertaram que levará tempo para ser restaurada.

Caminhões-pipa tentam levar água potável para a população, mas diversas estradas e pontes estão interrompidos. A população local tenta limpar o caminho da maneira que pode.

O local mais afetado foi nos arredores de Durban, cidade portuária de 3,9 milhões de pessoas em KwaZulu-Natal (KZN), banhada pelo Oceano Índico.

“As pessoas estão desesperadas”, desabafou Philakahle Khumalo, de 30 anos, que teve de atravessar o rio para encontrar água para seus dois filhos.

Famílias seguem a busca por parentes

As equipes de socorro permanecem em alerta, mas "as operações de resgate" foram paralisadas.

Uma semana após o início do desastre, as esperanças de encontrar sobreviventes se concentram nas famílias. No caminho dos rios, parentes seguem procurando seus desaparecidos, que podem ter sido levados a quilômetros de distância.

Clyde Naicker é uma dessas pessoas, ela não vê seu irmão há uma semana. "Não conseguimos encontrar o corpo", disse.

Para quem já localizou seus mortos, os enterros têm sido um desafio. O solo muito úmido impede que os funerais aconteçam normalmente.

"Estamos cavando as sepulturas e no momento do enterro o buraco se enche de água", explica Nasan Chetty da Associação de Diretores Funerários da KZN.

Escolas retomam aulas

A partir de terça (19), parte das escolas devem retomar as aulas e receber alunos, mas nem todos terão para onde ir: mais de 550 escolas foram afetadas.

É esperado que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa fale nesta noite à nação e anuncie medidas para ajudar essa população.

(Com informações da AFP)

