Jihadismo na África: Burkina Faso decreta luto nacional após ataques que deixaram mais de 70 mortos

Crianças em idade escolar em Burkina Faso durante treinamento de segurança em caso de um ataque jihadista, na aldeia de Dori, no norte do país (imagem ilustrativa, de outubro de 2020). © AP - Sam Mednick

Texto por: RFI 4 min

Nos últimos dias, os ataques jihadistas têm aumentado no norte e leste de Burkina Faso. O mais mortal foi o que atingiu a cidade de Seytenga, perto da fronteira com o Níger, na quinta-feira (9). Posteriormente, os pistoleiros voltaram a atacar durante as noites de 11 e 12 de junho. Após o ataque à brigada do exército na última quinta-feira, as forças de segurança haviam deixado o local, após uma longa varredura pelas forças armadas. O governo decretou luto nacional de três dias.