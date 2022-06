Ataque terrorista no Mali deixa mais de 130 civis mortos

Localização do vilarejo de Diallassagou, no Mali. © RFI

Texto por: RFI 2 min

O Mali sofreu uma nova carnificina no centro do país. Um ataque terrorista atingiu vários vilarejos ao redor do município de Diallassagou durante o fim de semana. Pelo menos 132 civis foram mortos, de acordo com um relatório oficial do governo anunciado na noite desta segunda-feira (20). Informações coletadas pela RFI de fontes de segurança e autoridades locais durante o dia mencionavam mais de uma centena de civis mortos.