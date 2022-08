Em Angola, milhares de pessoas se reúnem para último comício antes de eleição

Uma multidão ovacionou o candidato da oposição, Adalberto Costa Júnior, do partido Unita: União Nacional pela Independência Total de Angola. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Texto por: RFI 2 min

Milhares de pessoas se reuniram na segunda-feira (22) em Luanda para o último comício da oposição antes das eleições legislativas de quarta-feira (24), consideradas as mais importantes da história de Angola e que vão definir também o próximo presidente do país. As pesquisas apontam para a vitória do Unita, com entre 53% e 59% das intenções de voto, enquanto o MPLA oscila entre 20 e 30%.