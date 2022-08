Turquia rejeita críticas "inaceitáveis" de Macron à sua influência no continente africano

O presidente francês Emmanuel Macron pediu um "novo pacto" com a Argélia de "verdade e reconhecimento" do passado, encerrando sua visita de três dias neste sábado, 27 de agosto de 2022. © RTL

Texto por: RFI 1 min

A Turquia denunciou neste sábado (27) o que considerou como comentários "inaceitáveis" e "indesejáveis" do presidente francês Emmanuel Macron, que, no dia anterior, durante visita à Argélia, acusou as "redes" manipuladas por Ancara, Moscou e Pequim de espalhar propaganda antifrancesa no continente africano.