Eleição de Lula deve permitir reaproximação do Brasil com a África

Durante seus dois primeiros mandatos, Lula reforçou as relações com vários países africanos. Na foto, Lula conversa com o presidente moçambicano Armando Guebuza na época, em Maputo, em 9 de novembro de 2010. AFP - BENOIT MARQUET

Texto por: RFI 2 min

A eleição de Lula deve permitir uma retomada das relações com a África, quase abandonadas durante o governo de Jair Bolsonaro, ao menos esta foi uma das promessas do petista antes de ser eleito. Jair Bolsonaro ainda não reconheceu sua derrota nas urnas, mas Lula já foi felicitado por presidentes do continente africano, como Macky Sall, do Senegal, Cyril Ramaphosa, da África do Sul e Umaro Sissoco Embalo, da Guiné-Bissau.